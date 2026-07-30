Il Napoli si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della sua stagione, con il ritorno in ritiro annunciato ufficialmente a partire da domani. La destinazione prescelta è ancora una volta Dimaro, una località che nel corso degli anni si è affermata come un punto di riferimento strategico e consolidato per la preparazione estiva della squadra partenopea. Questo appuntamento annuale, atteso con grande fervore dai sostenitori, assume quest'anno un significato profondo e storico. Coincide infatti con le celebrazioni per il centenario della fondazione del club, un traguardo eccezionale che segna un secolo di storia, di successi, di emozioni e di un legame indissolubile con la città di Napoli e i suoi appassionati tifosi.

Un anniversario così prestigioso merita di essere onorato con iniziative all'altezza della sua importanza.

Il Ritorno a Dimaro: Tradizione e Obiettivi della Preparazione

La scelta di Dimaro come sede del ritiro estivo non è casuale, ma riflette una tradizione ormai ben radicata e apprezzata dalla società e dai giocatori. Qui, la squadra si riunirà per dare il via alla preparazione intensiva in vista della prossima impegnativa stagione calcistica. Gli allenamenti, meticolosamente pianificati, mireranno a forgiare la condizione fisica degli atleti e a perfezionare le strategie di gioco sotto la guida dello staff tecnico. Ma il ritiro non sarà solo lavoro sul campo: è anche un'opportunità unica per i tifosi di vivere da vicino l'atmosfera della squadra.

Le sessioni di allenamento saranno aperte al pubblico, permettendo ai sostenitori di assistere ai progressi dei propri beniamini e di sentirsi parte integrante del percorso. La località trentina, con le sue strutture e il suo ambiente sereno, offre le condizioni ideali per concentrazione e lavoro, ma anche per momenti di interazione che rafforzano il senso di appartenenza e la vicinanza tra il club e la sua gente.

Un Secolo di Storia: Le Celebrazioni del Centenario

Il centenario della fondazione rappresenta il cuore pulsante di questo periodo di ritiro. Il club partenopeo, che celebra con orgoglio i suoi cento anni di esistenza, ha predisposto un calendario ricco di appuntamenti dedicati a questo straordinario anniversario.

La società ha annunciato che la festa per il centenario sarà uno dei momenti più emozionanti e centrali dell'intera permanenza a Dimaro. Saranno organizzate iniziative speciali e coinvolgenti, pensate per celebrare la gloriosa storia del Napoli e per creare un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. L'obiettivo è quello di coinvolgere attivamente sia la squadra che i tifosi presenti, trasformando il ritiro in una vera e propria celebrazione collettiva. La combinazione della scelta di Dimaro, un luogo ormai familiare e amato, e la massiccia partecipazione dei sostenitori, contribuirà a rendere l'evento particolarmente sentito e memorabile per tutto l'ambiente napoletano. Questo periodo di preparazione non sarà quindi soltanto un'occasione per gettare le basi della prossima stagione sportiva, ma anche un tributo vivente alla lunga e ricca tradizione del Napoli, un simbolo di identità e passione per generazioni di appassionati.