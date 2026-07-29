Il mercato delle big di Serie A continua a regalare intrecci e possibili sorprese, con Juventus e Milan che potrebbero incrociare le proprie esigenze per risolvere alcune situazioni in uscita. I bianconeri e i rossoneri, infatti, sarebbero alle prese con due giocatori considerati fuori dai rispettivi progetti tecnici: Douglas Luiz e Samuele Ricci. Da questa situazione sarebbe nata un'idea che potrebbe accontentare entrambe le società, con il centrocampista brasiliano che potrebbe cambiare maglia e il regista italiano pronto a diventare un nuovo obiettivo della Vecchia Signora.

Nel frattempo il Napoli avrebbe praticamente definito l'arrivo di Alessio Favasuli dal Catanzaro, giovane esterno destinato a rappresentare un investimento per il futuro.

Juventus e Milan studiano l'intreccio: Douglas Luiz per Ricci

La Juventus continua a lavorare sul mercato in entrata e in uscita, alla ricerca delle migliori soluzioni per completare la rosa e allo stesso tempo alleggerire il monte ingaggi. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, sarebbe nata un'idea che potrebbe coinvolgere il Milan e due centrocampisti arrivati in tempi recenti ma oggi non considerati centrali nei rispettivi progetti tecnici.

Da una parte c'è Douglas Luiz, tornato dall'Aston Villa e mai realmente riuscito a imporsi con la maglia bianconera.

Il centrocampista brasiliano sarebbe uno degli elementi sacrificabili e la Juventus starebbe valutando anche la possibilità di una cessione in prestito per permettergli di rilanciarsi. Dall'altra parte c'è Samuele Ricci, mediano italiano che il Milan avrebbe messo in uscita nonostante le sue qualità tecniche e la capacità di dettare i tempi del gioco.

Proprio da questa situazione sarebbe nata l'ipotesi di uno scambio indiretto: la Juventus potrebbe mettere sul piatto il prestito di Douglas Luiz per ottenere in cambio Ricci, andando così a inserire in rosa un profilo più funzionale alle necessità del centrocampo bianconero. Un'operazione complessa, ma che potrebbe diventare concreta qualora entrambe le società decidessero di puntare su un cambio di scenario per i due giocatori.

Napoli, bloccato Favasuli: investimento per il futuro della fascia

Il Napoli, invece, continua a guardare con attenzione ai giovani talenti del panorama italiano. Secondo quanto riferito su YouTube dal giornalista Nicolò Schira, il club partenopeo avrebbe praticamente bloccato Alessio Favasuli, esterno del Catanzaro pronto a compiere il salto in Serie A.

L'operazione dovrebbe chiudersi sulla base di 8 milioni di euro, con il 50% della cifra destinato alla Fiorentina, società che aveva mantenuto una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Il giovane terzino rappresenterebbe un investimento in prospettiva per la fascia, anche considerando la possibile permanenza di Pasquale Mazzocchi.

Nel caso in cui arrivasse il rinnovo dell'esperto esterno azzurro, infatti, Mazzocchi potrebbe assumere il ruolo di chioccia per accompagnare la crescita di Favasuli e permettere al giovane talento di inserirsi gradualmente nelle dinamiche della squadra. Una strategia che confermerebbe la volontà del Napoli di puntare su profili giovani senza rinunciare all'esperienza all'interno della rosa.