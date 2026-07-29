Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate su X dal giornalista Ekrem Konur, Juventus e Roma sarebbero ancora sulle tracce di Jean-Clair Todibo, centrale francese intenzionato a lasciare il West Ham dopo la retrocessione degli Hammers in Championship. Parallelamente, in casa Inter resta aperto il dossier relativo all'esterno destro: la dirigenza nerazzurra valuterà le prossime amichevoli prima di decidere se affondare il colpo su un nuovo profilo, con Moris Valincic tra i candidati più apprezzati e seguito anche dal Napoli.

Juventus e Roma osservano Todibo, il Napoli resta alla finestra

Il futuro di Jean-Clair Todibo potrebbe tornare a intrecciarsi con quello della Serie A. Il difensore francese, infatti, non sarebbe intenzionato a proseguire la propria avventura con il West Ham in Championship e starebbe valutando nuove opportunità. Secondo Ekrem Konur, Juventus e Roma continuerebbero a monitorare la situazione senza esporsi in prima linea, pronte eventualmente a inserirsi qualora si aprissero spiragli favorevoli. Sul classe 1999 ci sarebbe però anche il Napoli, che lo considererebbe un'alternativa a Benoit Badiashile per rinforzare il reparto arretrato. Da non sottovalutare inoltre la concorrenza del Marsiglia, mentre la valutazione del cartellino si aggirerebbe tra i 12 e i 15 milioni di euro, cifra che rende Todibo un'occasione particolarmente interessante per diversi club.

L'Inter riflette su Valincic, il Napoli valuta un doppio obiettivo

Sul fronte nerazzurro, invece, la ricerca di un esterno destro sarebbe soltanto momentaneamente congelata. Giuseppe Marotta avrebbe deciso di concedere ulteriore tempo alla soluzione interna rappresentata da Diouf, che dovrà convincere lo staff tecnico nelle prossime amichevoli estive. Se le risposte non dovessero essere pienamente soddisfacenti, l'Inter potrebbe accelerare rapidamente su altri profili già presenti nella lista degli osservatori. Tra questi spicca Moris Valincic, classe 2002 della Dinamo Zagabria, esterno di spinta valutato intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra ritenuta accessibile anche dal Napoli, che sarebbe alla ricerca di un'alternativa affidabile a Giovanni Di Lorenzo sulla corsia destra.

Le prossime settimane potrebbero dunque trasformare il giovane croato in uno dei nomi più caldi del mercato, con Inter e Napoli pronte a sfidarsi per assicurarsi un talento dal costo contenuto ma dalle prospettive interessanti.