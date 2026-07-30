Durante la presentazione ufficiale della nuova stagione, tenutasi presso la sede del club, l'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha chiaramente delineato la sua visione strategica. Il tecnico ha espresso con determinazione la volontà di consolidare il livello di gioco raggiunto dalla squadra, ponendo le basi per un percorso di crescita continuo. Nel corso dell'incontro, Runjaic ha illustrato in dettaglio le sue aspettative e gli obiettivi ambiziosi che la formazione bianconera si prefigge di raggiungere nel prossimo campionato, sottolineando l'importanza di un approccio metodico e professionale.

La visione di Runjaic e il ruolo chiave di Zaniolo

Nel cuore della conferenza stampa, Kosta Runjaic ha ribadito con forza un concetto fondamentale: la necessità di mantenere elevata la competitività dell'Udinese. "Dobbiamo consolidare il livello raggiunto e continuare a crescere", ha dichiarato il tecnico, enfatizzando un percorso che non ammette regressioni ma mira a un costante miglioramento. Un punto focale delle sue dichiarazioni ha riguardato il ruolo cruciale di Nicolò Zaniolo, l'importante nuovo acquisto del club. L'allenatore ha chiaramente indicato che Zaniolo "deve diventare un esempio per tutti", non solo per le sue prestazioni sul terreno di gioco ma anche per il suo comportamento fuori dal campo.

Runjaic ha poi approfondito, spiegando che il talento di Zaniolo rappresenta un valore aggiunto significativo, sia per la sua indubbia qualità tecnica che per l'atteggiamento professionale esemplare che si attende da lui e che dovrà ispirare l'intera rosa.

Obiettivi stagionali e la maturazione del gruppo

Proseguendo nell'esposizione, Runjaic ha dettagliato gli obiettivi stagionali, ponendo l'accento sulla crescita collettiva come pilastro fondamentale. Ha sottolineato l'importanza imprescindibile di forgiare un gruppo coeso, dove ogni singolo elemento contribuisca al successo comune. Il tecnico ha ribadito con convinzione la necessità di un lavoro meticoloso su ogni aspetto del gioco, dalla tattica alla preparazione fisica, per poter affrontare con la massima preparazione le complesse sfide che il campionato presenterà.

In chiusura del suo intervento, l'allenatore ha evidenziato come la presenza di calciatori di comprovata esperienza, come il neo-arrivato Nicolò Zaniolo, possa rivelarsi un fattore determinante per la rapida maturazione della squadra, fornendo guida e ispirazione ai compagni meno esperti.