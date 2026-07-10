NEW YORK, 10 luglio 2026 – Erling Haaland ha rapidamente conquistato il cuore degli Stati Uniti, affermandosi non solo per i suoi eccezionali gol, ma anche per una personalità che lo ha reso la “superstar più simpatica” del calcio. Il suo carisma, unito a un tocco di ironia, ha generato un'ondata di entusiasmo tra il pubblico americano.

Un esempio lampante di questa popolarità è l'immagine di Haaland dopo la vittoria in Texas contro la Costa d’Avorio: con un cappello da cowboy e una t-shirt che recitava “Y’all can kiss my Dallas”, è diventato un fenomeno virale.

L'impatto sui social media è stato immediato: in un solo mese, il suo account Instagram ha registrato un incremento di 18 milioni di nuovi follower, con ben 5 milioni aggiunti nelle 24 ore successive alla sua doppietta contro il Brasile.

Haaland stesso ha espresso la sua soddisfazione per l'accoglienza, dichiarando: “Giocare i Mondiali contro le maggiori squadre al mondo è molto speciale. Cerco di affrontare la partita come se fosse un allenamento. Tutti sanno che mi piace scherzare. Lo scherzo è la chiave della vita quotidiana”. Il calciatore norvegese ha poi aggiunto, con evidente apprezzamento: “È una cosa positiva. Mi piacciono gli americani, sono esilaranti. Mi piace il loro modo di essere”.

Talento in campo e carisma fuori

La combinazione vincente tra le sue straordinarie prestazioni sul campo e il suo atteggiamento naturalmente ironico ha conquistato i tifosi americani. Haaland non offre solo gol spettacolari, ma anche momenti di leggerezza e spontaneità che lo rendono un personaggio davvero unico nel panorama calcistico globale.

Il fenomeno Haaland ai Mondiali 2026

Haaland si è affermato come uno dei protagonisti indiscussi del Mondiale 2026. Il suo impatto va oltre i sette gol segnati finora, inclusi i due decisivi contro il Brasile negli ottavi di finale. La sua simpatia e la capacità di catturare l'attenzione anche fuori dal campo, grazie a espressioni buffe e un'innata autoironia, hanno amplificato la sua risonanza.

Questa duplice dimensione, che unisce un talento calcistico eccezionale a una forte personalità mediatica, ha contribuito a trasformarlo in un vero e proprio fenomeno virale. La sua figura è in grado di attrarre l'attenzione non solo degli appassionati di calcio, ma anche di un pubblico più ampio e meno avvezzo allo sport.