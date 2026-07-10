Il Cagliari ha ufficializzato il trasferimento di Zito Luvumbo al Maiorca, club spagnolo, con la formula del prestito fino al termine della stagione 2026/27. L’operazione prevede un diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive, considerate di facile raggiungimento. Questa mossa di mercato prefigura un quasi addio per l'attaccante angolano dalla squadra sarda, verso una permanenza definitiva in Spagna.

Luvumbo: il percorso e i dettagli dell'accordo

L'attaccante angolano Zito Luvumbo, dopo il rientro a Cagliari, non è stato convocato per il ritiro estivo, segnalando una distanza dal progetto tecnico rossoblù.

La sua avventura prosegue ora con il Maiorca, formazione che milita nella seconda serie spagnola. La struttura dell'accordo, un prestito con diritto di riscatto destinato a diventare obbligo al raggiungimento di specifiche condizioni sportive, conferma la chiara intenzione del club spagnolo di puntare sul giocatore e di rendere il trasferimento definitivo. Luvumbo aveva già militato nel Maiorca in prestito dal 2 febbraio 2026, con un'opzione di riscatto fissata a 4 milioni di euro. L'operazione ribadisce la fiducia nel talento del giocatore e la continuità del progetto nel club iberico.

Il mercato del Cagliari: partenze e obiettivi

Il trasferimento di Luvumbo si inserisce in un periodo di intensi movimenti per il Cagliari.

Precedentemente, la squadra aveva salutato il centrocampista Gianluca Gaetano, passato all'Atalanta, che ha espresso il suo legame con la Sardegna. Il club rossoblù è attivamente impegnato nel rinforzare la rosa, cercando un giocatore di esperienza per sostituire Gaetano. Si valutano trattative per Michel Aebischer dal Pisa, Daniel Maldini dall'Atalanta e Mergim Vojvoda dal Como. Queste mosse riflettono la chiara intenzione del Cagliari di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione calcistica.