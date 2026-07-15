Il capitano della nazionale francese, Kylian Mbappé, ha espresso tutta la sua profonda delusione dopo la sconfitta subita dalla Francia contro la Spagna nella semifinale dei Mondiali. L'attaccante ha ammesso che la squadra non è riuscita a esprimere il livello di gioco necessario per una sfida di tale importanza, dichiarando: "Credo che non abbiamo giocato la partita che volevamo, né sotto il profilo tattico o tecnico, né per quanto riguarda il livello complessivo espresso. E quando non fai ciò che devi in una semifinale mondiale, non vinci".

Mbappé ha evidenziato una "enorme delusione" e ha riconosciuto che la squadra ha commesso "troppi errori tecnici" durante la gara.

Ha inoltre attribuito meriti alla Spagna, capace di imporre il proprio stile di gioco: "La Spagna ha seguito il suo piano, quello per cui è nota: una squadra a cui piace il possesso palla e controllare i ritmi della gara. Il nostro obiettivo era pressarli alti per evitare che si adagiassero su quel ritmo ingannevole, dato che sono più bravi di noi a gestire il gioco. E non ci siamo riusciti".

Le difficoltà in campo e l'autocritica

Nel corso dell'intervista, il giocatore del Real Madrid ha sottolineato come i centrocampisti spagnoli Fabián Ruiz e Rodri abbiano avuto "molto tempo per giocare", mettendo in seria difficoltà la formazione francese. "Tecnicamente, i passaggi e i tocchi iniziali non erano all’altezza di una semifinale mondiale.

A essere obiettivi, oggi non abbiamo messo in campo gli ingredienti necessari per raggiungere la finale", ha aggiunto Mbappé, in una chiara autocritica.

L'attaccante ha rimarcato che la pressione esercitata dalla Francia non è stata sufficiente a contrastare il gioco degli avversari, che hanno saputo sfruttare le proprie qualità per ottenere la vittoria e l'accesso alla finale. La squadra, ha ammesso Mbappé, dovrà ora affrontare la delusione e prepararsi per la prossima sfida, consapevole delle difficoltà incontrate contro una formazione organizzata come quella spagnola.

Il sogno infranto della finale mondiale

Mbappé ha espresso il rammarico per non essere riuscito a raggiungere la terza finale mondiale consecutiva con la maglia della Francia.

"Era un sogno per noi arrivare in finale, dare al nostro paese questa opportunità di sognare, di fare la storia. Ora è qualcosa che dobbiamo affrontare. C’è una enorme delusione, non posso esprimerlo a parole. Dovremo riprenderci. Il calcio non aspetta nessuno", ha affermato l’attaccante, sottolineando la necessità di guardare avanti e di reagire dopo la battuta d’arresto.

La Francia, dunque, dovrà ora concentrarsi sull’ultima partita del torneo, con l’obiettivo di chiudere il Mondiale nel miglior modo possibile. La sconfitta contro la Spagna rappresenta un momento difficile per i Bleus, che sono chiamati a una pronta reazione per onorare il percorso compiuto fino a questo punto della competizione.