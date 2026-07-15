La Juventus vuole mettere a disposizione di Luciano Spalletti due nuovi attaccanti, soprattutto nel caso in cui riuscisse a piazzare sul mercato sia Jonathan David sia Loïs Openda. In cima alla lista dei desideri resta Randal Kolo Muani: la trattativa con il Paris Saint-Germain vive però una nuova fase di difficoltà, anche se i bianconeri sono intenzionati a fare un ulteriore tentativo nei prossimi giorni.

Intanto Roma e Napoli sondano il terreno per nuovi innesti in rosa: i giallorossi spingono per Summerville, mentre il Napoli valuta Fortini per l'esterno.

La Juventus cerca un attaccante: Mateta, Castro e Pellegrino i principali candidati

Nel frattempo la società continua a valutare diverse alternative per il reparto offensivo, guardando sia all'estero sia al mercato italiano. Tra i profili internazionali resta d'attualità Jean-Philippe Mateta, già seguito nella scorsa sessione invernale, mentre in Serie A torna a farsi spazio il nome di Santiago Castro del Bologna. L'attaccante argentino era già stato monitorato a gennaio e continua a essere considerato un talento interessante: con un contratto in scadenza nel 2028, il club rossoblù lo valuta oltre 40 milioni di euro.

La strategia della Juventus dipenderà comunque dalla situazione legata a Kolo Muani.

Nei piani della dirigenza gran parte del budget destinato all'attacco sarebbe riservato al francese, ma qualora l'accordo con il PSG non dovesse arrivare, le risorse verrebbero indirizzate verso uno degli altri obiettivi individuati.

Resta inoltre viva la pista che porta a Mateo Pellegrino. Dopo i primi contatti con il Parma, nelle prossime ore potrebbe esserci un nuovo confronto con l'agente Sabbag, che informerà il club emiliano anche dell'interesse arrivato dalla Premier League. L'argentino, però, viene considerato un'opzione di completamento: il suo eventuale arrivo sarebbe successivo alla definizione del nodo principale, ovvero il nuovo centravanti titolare da regalare a Spalletti.

La Roma vuole Summerville e resta in corsa per Garnacho

La Roma continua a muoversi sul mercato offensivo e, mentre resta in corsa per Alejandro Garnacho, non abbandona altre due piste interessanti. I giallorossi stanno infatti monitorando anche Crysencio Summerville, esterno olandese di proprietà del West Ham, e Endrick, giovane talento brasiliano del Real Madrid.

Si muove anche il Frosinone, che ha definito due operazioni in entrata. Il club ciociaro ha ingaggiato a parametro zero il centrocampista marocchino Annouar El Azzouzi, fratello di Oussama El Azzouzi del Bologna. Inoltre è stato ufficializzato l'arrivo di Sebastiano Desplanches, portiere della Nazionale Under 21 italiana, proveniente dal Palermo.

Napoli valuta il colpo Fortini, l'alternativa è Favasuli

Il Napoli continua a studiare diverse soluzioni per rinforzare la fascia destra e amplia il ventaglio di alternative valutate dalla dirigenza. Mentre restano aperte le trattative per Dodo della Fiorentina e l'interesse per Noa Lang non è tramontato, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe aggiunto alla lista anche Niccolò Fortini.

Il giovane esterno viola, reduce da una stagione con 16 presenze in Serie A, è considerato un profilo interessante per ricoprire il ruolo di alternativa a Giovanni Di Lorenzo. La società azzurra, però, prima di concretizzare nuovi acquisti dovrà definire alcune operazioni in uscita, che avranno un peso importante nelle prossime mosse di mercato.

Tra i talenti seguiti dal Napoli c'è anche Costantino Favasuli, laterale classe 2004 protagonista nell'ultima stagione in Serie B con la maglia del Catanzaro di Alberto Aquilani. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di diversi club e lo hanno inserito tra i giovani più interessanti nel suo ruolo.

Fortini e Favasuli rappresentano due investimenti in prospettiva: entrambi hanno già maturato esperienze con le selezioni giovanili italiane e vengono monitorati dal Napoli come possibili rinforzi per il futuro delle corsie esterne.