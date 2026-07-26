Il Milan ha ricevuto aggiornamenti rassicuranti sulle condizioni fisiche del difensore Mario Gila. Il giocatore ha riportato un risentimento muscolare al retto femorale destro, problema emerso in seguito alla prima amichevole precampionato della squadra rossonera. L'incontro si è svolto ieri a Glasgow contro il Celtic, generando inizialmente qualche preoccupazione.

Durante la partita, Gila era entrato in campo all’intervallo, ma è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al 67’ minuto a causa del fastidio avvertito. Questo debutto stagionale interrotto ha richiesto immediati accertamenti per valutare l'entità del problema fisico.

Esami strumentali: nessuna lesione per Gila

Gli esami strumentali a cui Mario Gila è stato prontamente sottoposto hanno fornito una notizia rassicurante. I test hanno escluso categoricamente la presenza di lesioni al retto femorale destro, confermando un semplice risentimento muscolare. Questa diagnosi è stata accolta con sollievo dal Milan, poiché scongiura un infortunio più grave che avrebbe potuto compromettere la sua preparazione.

La comunicazione ufficiale del club ha evidenziato la natura non preoccupante del problema. Tale riscontro permette allo staff tecnico di valutare positivamente le condizioni di Gila, consentendogli di proseguire il percorso di recupero e di preparazione. La gestione attenta di questi infortuni minori è fondamentale per la salute degli atleti.

Proseguimento della tournée precampionato

Nonostante il lieve intoppo, il programma della tournée precampionato del Milan prosegue senza variazioni. Mario Gila è atteso in partenza con il resto dei compagni di squadra per Perth, dove la formazione rossonera continuerà la sua serie di amichevoli e sessioni di allenamento. La sua inclusione nella spedizione è un segnale di fiducia nelle sue condizioni e capacità di recupero. Il club ha confermato che il difensore resterà a disposizione dello staff per la prosecuzione delle attività programmate, ribadendo l'importanza di monitorare attentamente il suo recupero, assicurandosi che possa riprendere le attività sul campo senza rischi. L'obiettivo primario è garantire che Gila sia al meglio della forma per l'inizio della stagione ufficiale, massimizzando ogni fase della preparazione estiva.