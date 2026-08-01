Le grandi del calcio italiano continuano a muoversi su più tavoli in questa fase di mercato. La Juventus starebbe lavorando per riportare in Serie A Joshua Zirkzee, operazione che dipenderebbe però da diversi fattori economici e dalla posizione del Manchester United. Intanto l'Inter avrebbe ripreso a monitorare Federico Chiesa, mentre Roma e Torino sarebbero protagoniste di un interessante dialogo per il giovane talento Cacciamani, valutato molto dal club granata.

Zirkzee dice sì alla Juventus, ma resta il nodo Manchester United

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Joshua Zirkzee avrebbe dato il proprio assenso a un eventuale trasferimento dal Manchester United alla Juventus.

L'attaccante olandese vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A, campionato nel quale ha brillato con la maglia del Bologna prima del trasferimento in Premier League. Per i bianconeri, tuttavia, l'operazione resterebbe tutt'altro che semplice. Dopo aver ceduto in prestito secco Lois Openda al Lione, Giovanni Carnevali e Frederic Massara dovrebbero infatti alleggerire ulteriormente il monte ingaggi per creare lo spazio necessario all'arrivo del centravanti. Determinante sarà anche la posizione dello United sulla formula dell'eventuale trasferimento: qualora gli inglesi pretendessero una cessione a titolo definitivo con pagamento in questo esercizio finanziario, la trattativa rischierebbe di complicarsi sensibilmente, considerando che la Juventus ha già sostenuto investimenti importanti per Randal Kolo Muani e Kerim Alajbegovic.

Inter, Chiesa torna di moda. Roma e Torino discutono di Cacciamani

In casa Inter, nel frattempo, starebbe tornando d'attualità il nome di Federico Chiesa. L'esterno azzurro è reduce da stagioni complicate al Liverpool e nelle ultime settimane aveva ammesso di voler tornare, prima o poi, a giocare in Serie A. L'approdo di Andoni Iraola sulla panchina dei Reds potrebbe offrirgli nuove opportunità, ma se il classe '97 dovesse rendersi conto di avere ancora poco spazio, un trasferimento potrebbe tornare concretamente d'attualità, con i nerazzurri pronti a valutare l'occasione.

Attenzione infine anche agli sviluppi sull'asse Roma-Torino. I giallorossi avrebbero messo nel mirino il promettente attaccante classe 2007 Cacciamani, talento che Urbano Cairo considererebbe uno dei prospetti più interessanti del vivaio granata, tanto da fissarne la valutazione a circa 15 milioni di euro.

Per ridurre l'esborso economico, il direttore sportivo Ricky Massara avrebbe provato a inserire nella trattativa Marash Kumbulla, difensore albanese rientrato dal prestito in Spagna e ritenuto un profilo sacrificabile da Gian Piero Gasperini. Una soluzione che potrebbe favorire il dialogo tra i due club nelle prossime settimane.