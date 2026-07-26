Durante il ritiro estivo del Napoli a Dimaro, si è rinnovato un momento atteso e tradizionale per i tifosi partenopei: il coro "chi non salta juventino è" ha risuonato con forza nella piazza gremita. Quest'anno, il rito ha coinvolto direttamente Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore della squadra azzurra. L'evento, organizzato per la presentazione del team e per rinsaldare il legame con i sostenitori, ha visto Allegri al centro di una scena che ha subito catturato l'attenzione generale.

Mentre Allegri si avvicinava al palco, la folla ha intonato il celebre coro, invitando il tecnico a unirsi al salto collettivo.

Allegri, noto per aver guidato in passato squadre come la Juventus e il Milan, ha scelto di non partecipare attivamente a questo rito goliardico. Un video, ampiamente diffuso sui social, mostra il tecnico scuotere la testa dietro le quinte, esprimendo un garbato rifiuto all'invito. Lo speaker dell'evento ha cercato di stemperare la situazione, commentando: "Sta ridendo, vi assicuriamo...", mentre l'incitamento della folla a saltare non accennava a placarsi. Nonostante l'insistenza, l'allenatore è rimasto fermo, motivando la sua scelta con una frase che ha suscitato applausi: "Sono 15 anni che sento 'chi non salta juventino è...'".

Allegri e l'interazione con la piazza di Dimaro

La scena ha messo in luce non solo il grande entusiasmo che caratterizza il ritiro del Napoli, ma anche la capacità di Allegri di gestire con ironia e rispetto situazioni di forte coinvolgimento emotivo.

Il tecnico ha ricevuto un caloroso abbraccio dalla folla, mantenendo un atteggiamento disteso e un sorriso costante. La sua decisione di non saltare non è stata interpretata come una mancanza di partecipazione, bensì come un gesto di rispetto verso tutte le squadre e i loro tifosi, in piena coerenza con il suo riconosciuto stile professionale.

La presenza di Massimiliano Allegri a Dimaro segna un momento significativo per il Napoli, che si appresta a inaugurare un nuovo ciclo sotto la guida di un allenatore di comprovata e grande esperienza. L'accoglienza calorosa dei tifosi e la sua partecipazione agli eventi pubblici rafforzano il profondo legame tra la squadra e la città, un legame che si consolida anche attraverso questi momenti di condivisione e passione.

Precedenti: il caso di Antonio Conte

Episodi simili non sono nuovi nelle presentazioni del Napoli a Dimaro. Già due stagioni fa, Antonio Conte si trovò di fronte allo stesso coro. La sua risposta fu altrettanto chiara e ferma: "Non chiedetemi di fare cose che non farò. Io sarò sempre educato e rispettoso. Non solo per la Juve, ma per tutte le squadre. Voi siete tifosi ed è giusto che incitiate la vostra squadra." Questi momenti evidenziano come il ritiro partenopeo sia un'importante occasione di confronto tra i tifosi e gli allenatori, sempre all'insegna del rispetto reciproco e della passione sportiva che anima il calcio.