Il giornalista Matteo Moretto ha registrato un video su YouTube dedicato esclusivamente al calciomercato e parlando inizialmente della Juventus ha rivelato: "Il club bianconero è fra i più attivi ma bisogna anche parlare di quelle che potrebbero essere delle uscite, in particolare di quella di Khephren Thuram, sul quale la società sta aspettando l'offerta. Qualora si dovesse trovare una soluzione in uscita per Thuram, resta quello di Davide Frattesi". Un incastro che potrebbe far storcere il naso a tanti tifosi bianconeri, vista l'ultima stagione del centrocampista dell'Inter, ma che potrebbe soddisfare nello specifico Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano sarebbe un grande estimatore del mediano romano e già lo scorso gennaio avrebbe provato a fare il suo nome a Damien Comolli, senza però ottenere il suo consenso.

Milan, Moretto: 'Estupinan - Aston Villa affare imminente'

Sul Milan poi il giornalista ha detto: "Estupinan? E' atteso nelle prossime ore al massimo nei prossimi giorni, un incontro decisivo per sbloccare l'affare con l'Aston Villa. Il colombiano ha già l'accordo con il club inglese, è tutto fatto e Unai Emery lo vuole e sta spingendo moltissimo per farlo firmare. I due club hanno una leggera distanza sulla valutazione, ma si conta di chiudere in queste ore. Quindi, Estupinan non è mai stato così vicino all'Aston Villa e parliamo di un affare imminente".

Roma, Moretto: 'C'é il si di Summerville ai giallorossi'

Sulla Roma poi il giornalista ha detto: "La società giallorossa sta inseguendo Summerville ormai da diversi giorni e a Trigoria c'é una certa fretta, perché si vorrebbe arrivare ad un dentro o fuori entro l'inizio della prossima settimana, lunedì, martedì al massimo. La novità delle ultime ore è che l'accordo con il giocatore è davvero a un passo: c'è il sì di Summerville al progetto giallorosso e l'accordo economico con il calciatore è molto vicino. Questo aspetto era ed è fondamentale perché comunque l'olandese è un calciatore gradito anche da altri club, anche di Premier. La Roma quindi accelera, è vicinissima ad un accordo con il calciatore e con il sì del ragazzo e adesso il prossimo passo sarà quello di presentare un'offerta ufficiale al West Ham".