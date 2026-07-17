Telefonate, blitz e strategie parallele continuano a ridisegnare gli equilibri del mercato estivo. La Juventus, dopo lo "sgarbo" Celik potrebbe fare il bis, strappando alla Roma anche Lorenzo Pellegrini. Nel frattempo l'Inter prosegue la ricerca del terzino destro ideale: Spence resta il grande obiettivo, ma i costi elevati stanno spingendo Beppe Marotta a valutare anche soluzioni più sostenibili, senza rinunciare a qualità e prospettiva.

Massara chiama Pellegrini: la Juventus prepara l'ultimo assalto

Secondo quanto rivelato dall'insider di calciomercato Damiano Coccia sul proprio profilo X, nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto telefonico tra Lorenzo Pellegrini e il dirigente della Juventus Frederic Massara.

Un dialogo che confermerebbe la volontà della società bianconera di tentare fino all'ultimo il sorpasso sulla Roma. Sempre secondo Coccia, la Juventus sarebbe pronta a presentare al centrocampista quella che viene definita un'offerta "da dentro o fuori": una proposta definitiva, sulla quale il numero 7 sarà chiamato a prendere una decisione senza ulteriori rinvii. Pellegrini dovrà quindi scegliere se accettare la corte della Vecchia Signora oppure attendere ancora un segnale concreto dalla Roma. Per Massara sarebbe il secondo tentativo di "scippo" ai danni del suo ex club nel giro di pochi giorni. Dopo essere riuscito a convincere Zeki Celik, che da svincolato sembrava destinato a proseguire l'avventura in giallorosso prima del blitz juventino, il dirigente bianconero prova ora a ripetersi con un altro protagonista della squadra capitolina.

Spence resta il sogno, ma l'Inter valuta Belghali e Read

Sul fronte nerazzurro continua invece il lavoro per rinforzare la corsia destra. Djed Spence rimane il nome in cima alla lista dei desideri di Beppe Marotta, ma la valutazione vicina ai 40 milioni di euro fissata dal Tottenham rende la trattativa particolarmente complessa. Per questo motivo l'Inter starebbe approfondendo anche profili alternativi, più accessibili sotto il profilo economico ma comunque ritenuti interessanti per qualità e prospettive. Tra questi figurano Belghali dell'Hellas Verona e Givairo Read del Feyenoord. Quest'ultimo, classe 2006, rappresenterebbe una soluzione particolarmente intrigante: il suo cartellino avrebbe una valutazione intorno ai 20 milioni di euro, sensibilmente inferiore rispetto a quella di Spence, e la sua capacità di giocare su entrambe le fasce difensive lo renderebbe un elemento estremamente duttile. Caratteristiche che potrebbero convincere la dirigenza interista a virare sul giovane talento olandese qualora la pista inglese dovesse definitivamente complicarsi.