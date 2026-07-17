Il calciomercato di Serie B entra nel vivo e sono diverse le società pronte ad accelerare per regalare rinforzi ai rispettivi allenatori. Tra le squadre più attive in queste ore ci sono Padova, Catanzaro e Avellino, protagoniste di trattative che potrebbero cambiare gli equilibri del campionato.

Il nome più caldo è quello di D'Uffizi, talento offensivo che piace a più club cadetti. Sul giocatore si registra l'interesse concreto del Padova, ma anche il Catanzaro resta vigile e continua a monitorare la situazione, pronto a inserirsi qualora si aprissero spiragli favorevoli.

Sullo sfondo pure il Pisa. La concorrenza è forte e i prossimi giorni potrebbero risultare decisivi per il futuro del calciatore.

Attenzione anche ad Alessio Zerbin, esterno offensivo destinato a ripartire dalla Serie B dopo l'ultima esperienza. Sul classe 1999 ci sono due società cadette che stanno valutando l'affondo, convinte che le sue qualità possano fare la differenza in un campionato lungo e competitivo. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma il suo nome è destinato a infiammare il mercato nelle prossime settimane.

In casa Avellino, invece, il direttore sportivo Mario Aiello continua a puntare sui giovani di prospettiva. L'ultima idea porta a Scotti, profilo ritenuto molto interessante e vicino al trasferimento in Irpinia a parametro zero.

Un'operazione che conferma la linea verde del club biancoverde, deciso a costruire una rosa competitiva investendo su calciatori con ampi margini di crescita.

Le prossime ore si preannunciano decisive: tra sondaggi, rilanci e possibili chiusure, il mercato di Serie B continua a regalare colpi di scena e promette ancora numerose sorprese.

Serie C: Liotti al Treviso

Il mercato di Serie C continua a regalare ufficialità e operazioni interessanti in vista della stagione 2026/27. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, arrivano nuovi colpi che confermano il grande fermento tra i club. Il Ravenna ha ufficializzato l'ingaggio del centrocampista brasiliano Vinicius, reduce dall'esperienza con il Crotone.

Il classe 2001 approda in giallorosso dopo una stagione da 43 presenze e 2 reti e rappresenta un rinforzo di spessore per la mediana della formazione romagnola.

Si muove anche il Treviso, che ha annunciato l'arrivo dell'esterno sinistro Daniele Liotti. Il classe 1994 arriva dopo l'ultima annata disputata con la Casertana, dove ha collezionato 34 presenze e 2 gol, portando esperienza e affidabilità alla corsia mancina biancoceleste. Novità anche in casa Pescara, che ha definito l'ingaggio del terzino Francesco Donati. L'ex Ternana ha firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione in caso di promozione in Serie B, aggiungendo qualità e corsa alla rosa biancazzurra.

Le ultime ufficialità si aggiungono alle indiscrezioni che stanno animando il mercato.

Tra trattative, firme e annunci ufficiali, il calciomercato entra sempre più nel vivo e le prossime ore promettono nuovi colpi di scena sia in Serie B che in Serie C.