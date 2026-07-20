Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su YouTube dedicato al calciomercato e riferendosi alla Juventus ha detto: "Brutte notizie per i bianconeri, che devono incassare l'infortunio di Ekhator. Il KO del giovane attaccante, che ne avrà per almeno 2 o 3 settimane per una lesione, può accelerare l'acquisto di Pellegrino. Questo ovviamente non cambia i piani per l'obiettivo principale di Carnevali, che resta sempre Kolo Muani ma non penso che Spalletti possa proseguire il ritiro in queste condizioni. Perché c'é solo Openda, visto che Joanthan David è ancora in vacanza dai mondiali.

Quindi mi aspetto sicuramente un'accelerata per l'attaccante. Restando sul versante offensivo dei bianconeri ma parlando di un'uscita, non concepisco la questione Nico Gonzalez: stiamo parlando di un esterno che ha giocato con l'Argentina vice campione del mondo, eppure l'Atletico Madrid vuole lo sconto e non pagare i 30 milioni di euro richiesti dalla Juve. Spero che alla Continassa, viste le difficoltà nelle uscite, non pensino di trattenere tizio o caio, perché cosi non se ne esce".

Inter, Pedullà: 'Bastoni in uscita? Forzature'

Sull'Inter e sulla notizia di Bastoni in orbita Arabia Saudita Pedullà ha poi detto: "Quella di Bastoni mi sembra una forzatura, specie dopo le recenti parole dell'agente del difensore, che ha sottolineato come il ragazzo voglia restare a Milano.

L'Al-Hilal inoltre non mi risulta stia cercando un centrale e quindi non registro trattative accese. Non capisco quindi se c'é un problema di fondo e si facciano uscire certe notizia artatamente. Perché sistematicamente esce una di queste storie, un po' come la vicenda di Mancini che doveva lasciare la Roma per andare all'Inter o come quella di Buongiono, che avrebbe scelto il Napoli per i nerazzurri. Detto questo, quello di Bastoni è un discorso campato per aria".

Roma e Fiorentina, Pedullà fa il punto

Su Roma e Fiorentina infine Pedullà ha detto: "Io non credo che la Roma abbia presentato più di un'offerta per Summerville come molti dicono. Esprimo comunque la fiducia per una trattativa che seguo da mesi e resto convinto che le prossime 24 ore saranno decisive, in un senso o nell'altro.

Non mi risulta però che l'Aston Villa sia sull'olandese e a Trigoria sono convinti che si possa chiudere. Una volta fatto l'esterno di sinistra i giallorossi si concentreranno evidentemente su altro. Su Kean e l'interesse del Como non mi sbilancio ancora ma sto cercando di fare delle verifiche e molto presto potrà dare degli aggiornamenti in merito".