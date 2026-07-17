Jannik Sinner ha voluto mostrare la propria vicinanza a Jude Bellingham dopo la delusione vissuta dal centrocampista inglese ai mondiali 2026. L'Inghilterra è stata eliminata in semifinale dall'Argentina, perdendo 2-1 in rimonta contro l'Albiceleste di Lionel Messi, e dovrà affrontare la Francia nella finale per il terzo posto.

Il messaggio di Bellingham dopo il ko

Pochi giorni dopo la sconfitta, Bellingham ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo ufficiale Instagram, condividendo le sue riflessioni sul percorso della nazionale inglese.

"Ho fatto davvero fatica a trovare le parole giuste per le ultime settimane, ma il nostro autista in Kansas ha colto nel segno", ha scritto il centrocampista dei Tre Leoni.

"Grazie per l'incredibile supporto e a coloro che hanno speso i loro soldi duramente guadagnati per viaggiare in America e sostenerci. Non lasciate che l'unità e l'amore che abbiamo visto nel nostro Paese finiscano con questa campagna. Quando siamo insieme possiamo realizzare grandi cose… E lo faremo! Vi voglio bene", ha aggiunto Bellingham.

Il commento di Sinner

Il post del giocatore del Real Madrid ha ricevuto numerose reazioni, tra cui quella di Jannik Sinner, che aveva conosciuto Bellingham durante il Masters 1000 di Madrid.

Il tennista italiano ha risposto al messaggio con l'emoticon delle due mani unite, un gesto di solidarietà e vicinanza nei confronti del calciatore inglese.