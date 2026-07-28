Il Torino accoglie Pietro Comuzzo, il nuovo difensore classe 2005, ufficialmente arrivato in città per iniziare la sua avventura granata. L'operazione che lo porta dalla Fiorentina al club piemontese si configura come un prestito oneroso, stimato in circa un milione di euro. L'accordo include un diritto di riscatto fissato tra i 19 e i 20 milioni di euro, con una percentuale sulla futura rivendita garantita per la società viola.

L'arrivo di Comuzzo rafforza il reparto difensivo del Torino, che ha già visto l'innesto di Eray Comert. Il giovane talento si prepara ora a mettersi a disposizione del tecnico Ignazio Abate.

La squadra, dopo i tre giorni di riposo post-ritiro di Pinzolo, riprenderà gli allenamenti al centro sportivo Filadelfia. Nei prossimi giorni, Comuzzo completerà le visite mediche di rito e apporrà la sua firma sul contratto che lo legherà ufficialmente ai colori granata.

L'Operazione e il Percorso Professionale

L'intesa tra Torino e Fiorentina per il trasferimento del giovane difensore prevede, come anticipato, un diritto di riscatto che oscilla tra i 19 e i 20 milioni di euro. Un dettaglio significativo dell'accordo è la clausola che assicura alla Fiorentina una quota sulla futura rivendita del calciatore, a testimonianza del valore riconosciuto al giocatore. Pietro Comuzzo giunge al Torino dopo aver trascorso tre stagioni formative con la maglia viola, collezionando un totale di 91 presenze e mettendo a segno 2 reti.

Il suo esordio nel massimo campionato italiano, la Serie A, risale al 2023, segnando un momento importante nella sua giovane carriera.

L'Esperienza in Nazionale e i Prossimi Passi

La crescita di Pietro Comuzzo è stata ulteriormente evidenziata dal suo recente debutto con la Nazionale maggiore italiana. Il difensore ha avuto l'opportunità di vestire la maglia azzurra in occasione delle amichevoli disputate lo scorso giugno, affrontando Lussemburgo e Grecia. Questa esperienza internazionale sottolinea il potenziale e la promettente traiettoria del calciatore. Il suo approdo al Torino rappresenta, dunque, un nuovo e stimolante capitolo nella sua carriera, con l'obiettivo di integrarsi rapidamente e contribuire agli obiettivi della sua nuova squadra.