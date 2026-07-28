Il Torino ha ufficialmente accolto Pietro Comuzzo, il giovane difensore classe 2005, giunto in città per iniziare la sua avventura con la maglia granata. L’operazione di mercato, definita con la Fiorentina, si è concretizzata attraverso la formula del prestito oneroso e un successivo diritto di riscatto, delineando il percorso del calciatore nel club piemontese.

I dettagli finanziari dell'accordo evidenziano l'investimento del club granata. Il prestito oneroso è stato fissato a circa un milione di euro. A questa somma si aggiunge un diritto di riscatto stabilito intorno ai venti milioni di euro.

La Fiorentina si è inoltre garantita una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, un aspetto che sottolinea il potenziale di crescita di Comuzzo.

L'integrazione e i primi allenamenti

Con l'ufficialità del suo trasferimento, Pietro Comuzzo si è immediatamente unito al gruppo della prima squadra granata. Il giovane difensore è atteso per iniziare i suoi primi allenamenti sotto la guida del tecnico Ignazio Abate. La sua presenza, insieme a quella dell'altro centrale Comert, sarà un rinforzo per il reparto arretrato in vista degli impegni stagionali.

La ripresa degli allenamenti al Filadelfia

La squadra del Torino si appresta a riprendere le sessioni di allenamento presso il centro sportivo del Filadelfia.

Questo avverrà dopo un breve periodo di riposo di tre giorni, concesso ai giocatori al termine del ritiro pre-campionato svoltosi a Pinzolo. L'arrivo di Comuzzo si inserisce in questa fase cruciale della preparazione atletica, permettendo al mister Abate di integrare subito il nuovo acquisto.

Il contesto della trattativa

L'interesse del Torino per Comuzzo era già noto, con la trattativa in fase avanzata. La Fiorentina si era mostrata disponibile a cedere il giocatore, ma aveva posto come condizione un prestito di tipo oneroso. Le due società hanno condotto i dialoghi fino a raggiungere un'intesa definitiva sulla formula economica dell'operazione, che ha permesso a Comuzzo di vestire la maglia granata.