Il Barcellona ha ufficialmente respinto la prima offerta presentata dal Paris Saint-Germain per l'acquisizione di Ferran Torres. La proposta economica, che si aggirava intorno ai quaranta milioni di euro, non è stata ritenuta sufficiente dalla dirigenza blaugrana per cedere l'attaccante spagnolo, il quale ha avuto un ruolo di spicco con la nazionale nella recente finale mondiale. Nonostante questo rifiuto iniziale, le trattative di calciomercato tra i due prestigiosi club europei rimangono attive e in una fase di costante evoluzione, suggerendo che la vicenda è tutt'altro che conclusa.

L'attaccante, che compirà ventisei anni, avrebbe già manifestato il proprio assenso al trasferimento nella capitale francese. Questa mossa gli offrirebbe l'opportunità di ricongiungersi con il suo ex commissario tecnico, Luis Enrique, un fattore che potrebbe influenzare la sua decisione. Ferran Torres è attualmente legato al Barcellona da un contratto con scadenza a giugno 2027. In recenti dichiarazioni rilasciate durante un tour promozionale negli Stati Uniti, il giocatore aveva espresso una certa incertezza riguardo al suo futuro professionale, affermando: "Ho un contratto con il Barcellona, ma nel calcio non si sa mai. Sto semplicemente aspettando di prendere la decisione giusta". Parole che sottolineano la sua apertura a valutare nuove e significative opportunità di carriera.

Il rilancio del Paris Saint-Germain

Nonostante il primo "no" ricevuto dalla controparte spagnola, il Paris Saint-Germain non sembra affatto intenzionato a desistere dall'obiettivo di portare Ferran Torres tra le proprie fila in Ligue 1. Il potente club parigino sarebbe infatti pronto a formulare una nuova e decisamente più consistente offerta economica, che le voci di mercato indicano possa raggiungere i cinquanta milioni di euro. Questa mossa strategica dimostra la ferma e chiara volontà del PSG di assicurarsi le prestazioni del talentuoso attaccante, cercando di superare le resistenze iniziali del Barcellona con una cifra che si avvicina maggiormente alle richieste del club catalano.

La situazione secondo il Barcellona

Dalla Spagna emergono ulteriori e significativi dettagli che delineano la complessa situazione del calciomercato che coinvolge Ferran Torres. Il Barcellona, pur essendo stato informato dal club parigino dell'accordo già raggiunto tra il PSG e il giocatore per un eventuale trasferimento, non avrebbe ancora ricevuto una proposta economica ufficiale e formalizzata. Questa circostanza cruciale mantiene la dirigenza blaugrana in una posizione di attesa e di attenta valutazione, mentre nel frattempo prosegue il lavoro su altre importanti operazioni di mercato, sia per quanto riguarda gli acquisti di nuovi talenti che le cessioni di giocatori. La mancanza di un'offerta formale, nonostante l'intesa preliminare tra il giocatore e il club acquirente, aggiunge un elemento di notevole complessità alla trattativa in corso, lasciando il futuro di Ferran Torres ancora incerto e strettamente dipendente dagli sviluppi che si manifesteranno nelle prossime ore e giorni.