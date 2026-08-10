Il mercato di agosto continua a proporre scenari importanti per Napoli, Juventus e PSG. I partenopei non avrebbero chiuso il discorso per Adrien Rabiot, ancora nei pensieri di Massimiliano Allegri, mentre i bianconeri starebbero dialogando con il club parigino per un possibile giro di portieri che coinvolgerebbe Zion Suzuki. Sullo sfondo anche Jonathan David, che potrebbe tornare nel radar del PSG dopo l'addio al Lille.

Rabiot-Napoli: Allegri insiste, Milan avvertito

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su YouTube dal giornalista Pietro Balzano Prota, i discorsi tra Napoli e Adrien Rabiot non sarebbero affatto conclusi.

Il centrocampista francese, finito anche al centro delle critiche di una parte del tifo rossonero per la scelta di rientrare il 16 agosto dalle ferie post-Mondiale, continuerebbe a essere un pallino di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del club partenopeo. Il tecnico conosce bene il giocatore e potrebbe spingere per riaprire una trattativa che, nonostante le difficoltà, non sarebbe definitivamente tramontata. I dialoghi tra le parti potrebbero quindi riprendere molto presto e proseguire anche fino agli ultimi giorni di agosto, quando il mercato entrerà nella sua fase più calda. La valutazione del centrocampista, secondo Prota, si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra importante, ma che il Napoli potrebbe prendere in considerazione qualora Allegri ritenesse Rabiot un elemento ideale per completare il centrocampo.

Juventus-PSG, asse caldo: Suzuki verso Parigi e poi Torino

Nel frattempo, sarebbero particolarmente fitti anche i dialoghi tra Juventus e PSG. Al centro della discussione ci sarebbe Zion Suzuki, portiere giapponese attualmente al Parma, che potrebbe trasferirsi presto a Parigi per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Il piano prevedrebbe però un successivo passaggio del giocatore a Torino con la formula del prestito secco, permettendo così alla Juventus di assicurarsi un estremo difensore giovane e di prospettiva senza sostenere immediatamente l'intero investimento. L'asse tra i due club, tuttavia, potrebbe coinvolgere anche un altro nome. Il PSG non avrebbe infatti mai perso di vista Jonathan David, centravanti già seguito quando militava nel Lille.

Il canadese potrebbe tornare in Francia per raccogliere l'eredità di Gonçalo Ramos, destinato al Milan, mentre alla Juventus il giocatore sarebbe considerato sul mercato. Un intreccio che potrebbe dunque accendere ulteriormente le ultime settimane della sessione estiva.