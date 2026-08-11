Il fischietto somalo Omar Artan, la cui partecipazione alla Coppa del Mondo era stata impedita da un respingimento all’ingresso negli Stati Uniti, si prepara a fare il suo esordio sul palcoscenico europeo. Arbitrerà infatti domani l'attesissima Supercoppa europea, che vedrà affrontarsi a Salisburgo il Paris Saint-Germain e l'Aston Villa. Questa designazione, comunicata da Roma, rappresenta una forma di risarcimento simbolico da parte della UEFA, come confermato dalle fonti.

L'esclusione dal Mondiale e il ritorno da eroe

Omar Artan, direttore di gara di nazionalità somala, era stato inizialmente inserito nella prestigiosa lista degli arbitri selezionati dalla FIFA per il Mondiale.

Tuttavia, la sua partecipazione al torneo è stata bruscamente interrotta a causa di un respingimento all’ingresso negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato americano aveva motivato tale decisione con l'affermazione che l'arbitro fosse “legato a persone sospettate di appartenere a organizzazioni terroristiche”, dichiarandolo di conseguenza “non idoneo all’ingresso” nel Paese. Al suo rientro in Somalia, Artan è stato accolto con grande calore, quasi come un eroe nazionale, a testimonianza del forte sostegno ricevuto.

Come parziale riconoscimento e risarcimento per l'amara esclusione, la UEFA ha deciso di affidargli la direzione della Supercoppa europea. Questa importante sfida vedrà confrontarsi il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, che ha trionfato nell'Europa League, in un match che promette spettacolo a Salisburgo.

Le dichiarazioni dell'arbitro Artan

“È stato un periodo molto difficile”, ha confessato Artan in un'intervista rilasciata al sito ufficiale dell'UEFA, esprimendo il peso dell'esperienza vissuta. “Molte persone mi hanno dimostrato solidarietà, perché quando lavori per anni alla realizzazione di un progetto e alla fine non puoi portarlo a termine, è una situazione davvero dura da affrontare”. Le sue parole rivelano la profondità della delusione per l'opportunità mancata ai Mondiali.

Riguardo alla sua imminente designazione per la Supercoppa, l'arbitro ha aggiunto con orgoglio: “Ho avuto fortuna, ma ho lavorato duramente per arrivare fin qui e ne vado davvero fiero”. Una dichiarazione che sottolinea sia il riconoscimento delle sue capacità sia la sua perseveranza nel raggiungere traguardi significativi nel mondo arbitrale.

Il riconoscimento UEFA e la cooperazione calcistica

La scelta di designare Artan per la Supercoppa, secondo quanto emerso da fonti UEFA, è stata il frutto di colloqui approfonditi con la Confederazione Africana di Calcio (CAF). Questa decisione si inserisce pienamente nel quadro del Memorandum d’intesa recentemente siglato tra UEFA e CAF, un accordo strategico volto a rafforzare la cooperazione e la promozione arbitrale a livello internazionale. Artan, che ha 34 anni, è presente nella lista internazionale FIFA dal 2018 e nel 2025 è stato insignito del prestigioso premio come miglior arbitro maschile dalla CAF. La sua nomina alla Supercoppa non rappresenta solo un chiaro riconoscimento delle sue indiscusse capacità e del suo percorso professionale, ma invia anche un forte segnale di unità e collaborazione tra le diverse confederazioni calcistiche mondiali.