Un nuovo capitolo si apre nella complessa vicenda che vede protagonista Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari. Il calciatore, a cui è stata riassegnata la maglia numero 94, non sarà disponibile per l'imminente esordio stagionale in Coppa Italia, dove il Cagliari affronterà l'Arezzo all'Unipol Domus. La sua assenza è stata giustificata dalla presentazione di un secondo certificato medico, che proroga la sua indisponibilità per ulteriori quindici giorni, sempre per motivi legati allo stress. Questo nuovo documento segue un primo certificato che aveva già coperto un periodo di dieci giorni di assenza.

La situazione ha generato un clima di forte tensione all'interno del club. Alla vigilia dell'importante impegno di Coppa, l'allenatore rossoblù Fabio Pisacane ha preferito non dilungarsi sulla questione, limitandosi a un commento stringato ma significativo in conferenza stampa: “Il giocatore non c'è, ma è un discorso che mi turba: preferisco parlare della partita”. Questa dichiarazione sottolinea il disagio e la delicatezza del momento. La vicenda affonda le sue radici in un braccio di ferro contrattuale, iniziato durante il ritiro a Pontedilegno, quando il procuratore di Esposito, Mario Giuffredi, aveva avanzato una richiesta di adeguamento del contratto del suo assistito.

Le trattative tra la dirigenza del Cagliari e l'entourage del giocatore non hanno prodotto alcun accordo.

La situazione è poi degenerata con l'allontanamento di Esposito dal ritiro della squadra, avvenuto senza la necessaria autorizzazione. Il club, sotto la presidenza di Tommaso Giulini, ha prontamente comunicato l'accaduto attraverso una nota ufficiale. Sebbene il procuratore del calciatore abbia fornito una versione differente dei fatti, la posizione della società è rimasta ferma e chiara.

La ferma posizione del Cagliari e le conseguenze immediate

Il Cagliari Calcio ha ribadito la propria posizione attraverso una comunicazione ufficiale, che recita: “Il Cagliari Calcio informa che Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della prima squadra a Ponte di Legno”. Questo gesto ha avuto immediate ripercussioni: la società ha infatti specificato che Esposito non prenderà parte alla trasferta in Germania per l'amichevole contro l'Union Berlin.

Inoltre, il club ha annunciato l'intenzione di valutare attentamente l'accaduto e di adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari in base al proprio regolamento interno.

La presentazione del secondo certificato medico, che estende l'assenza del calciatore per altri quindici giorni, mantiene alta l'attenzione sulla vicenda. Parallelamente, il futuro di Esposito al Cagliari appare sempre più incerto, con il giocatore che è stato di fatto inserito sul mercato. Diverse squadre hanno manifestato un concreto interessamento per l'attaccante, tra cui il Como e altri club. Tuttavia, al momento, non si registrano sviluppi significativi o trattative avanzate che possano prefigurare un suo imminente trasferimento.