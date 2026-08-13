Il Cagliari si prepara al debutto ufficiale nella Coppa Italia Frecciarossa 2026/27. L'appuntamento è fissato per il 14 agosto alle 18.30 all'Unipol Domus, dove i rossoblù affronteranno la squadra vincente tra Arezzo e Union Brescia, che si sfideranno nel turno preliminare il 9 agosto. L'allenatore Fabio Pisacane ha presentato la gara con determinazione, sottolineando l'importanza del momento.

"Si inizia a fare sul serio. Ci sono peso e responsabilità nel risultato", ha dichiarato Pisacane, evidenziando la posta in gioco. L'obiettivo è chiaro: "Vogliamo riprendere quel percorso che avevamo interrotto lo scorso anno in Coppa Italia, a Napoli.

Siamo usciti agli ottavi senza demeritare, ora inizia una nuova storia". Una dichiarazione che carica di significato la prima uscita stagionale, proiettando la squadra verso nuove ambizioni.

Le aspettative di Pisacane e la preparazione del Cagliari

Il tecnico ha espresso piena fiducia nel lavoro svolto durante il precampionato, definendolo "di livello". Ora, però, è il momento di tradurre gli sforzi in campo: "Adesso contano le risposte e i risultati", ha affermato Pisacane. L'attenzione è massima, poiché "tutte le partite possono essere scivolose". L'allenatore ha messo in guardia sulla motivazione degli avversari: "L'Arezzo ha fame. L'insidia dipenderà soprattutto dalla nostra cura dei dettagli", sottolineando l'importanza di non sottovalutare alcun aspetto.

Riflettendo sull'amichevole disputata sabato scorso contro il Nizza, Pisacane ha analizzato la prestazione della squadra. "Abbiamo fatto bene dal punto di vista difensivo e anche offensivo, anche se è mancato il gol", ha commentato, evidenziando sia i progressi che le aree di miglioramento. In particolare, ha menzionato la necessità di affinare "l’ultimo passaggio e l’attacco degli spazi". L'allenatore ha anche posto l'accento sul percorso di crescita dei giovani talenti: "Mendy, Trepy e Kingstone Mutandwa devono essere accompagnati nel loro percorso di crescita", un segnale di attenzione verso lo sviluppo dei futuri protagonisti.

Novità in campo e il cammino in Coppa Italia

Grande curiosità è stata espressa da Pisacane riguardo ai nuovi innesti e al rientro di giocatori chiave.

"Maldini ci porta qualità e capacità di muoversi tra le linee. Può essere della partita", ha anticipato l'allenatore, suggerendo un suo possibile impiego immediato. Anche Carlos è stato descritto con entusiasmo: "Ha presenza e fisicità, sa muoversi bene in area di rigore". Per lui, il lavoro è mirato a un rientro graduale: "Nell’ultimo periodo a Nizza si è allenato con il preparatore atletico e stiamo lavorando per farlo arrivare nel modo migliore alla prima di campionato". Un altro rientro importante è quello di Mina, arrivato il 7 agosto e attualmente impegnato in un "percorso personalizzato per arrivare nella condizione più vicina a quella ideale già alla prima di campionato".

Il tabellone della Coppa Italia Frecciarossa 2026/27 delinea il potenziale cammino del Cagliari.

La squadra è stata sorteggiata nel quadrante che include colossi come Roma e Juventus, che entreranno in gioco dagli ottavi di finale. In caso di vittoria il 14 agosto, i rossoblù affronteranno nei sedicesimi di finale la vincente tra Hellas Verona o Virtus Entella, con le partite in programma il 2 o il 15 settembre. L'eventuale incrocio con la Roma agli ottavi di finale potrebbe avvenire il 2 dicembre, il 16 dicembre o il 13 gennaio 2027. La gara d'esordio del 14 agosto sarà trasmessa in diretta televisiva su Italia 1, offrendo a tutti i tifosi l'opportunità di seguire la prima sfida ufficiale della stagione.