Gianluca Gaetano si è ufficialmente presentato all'Atalanta, inaugurando una nuova e significativa tappa della sua carriera. Il centrocampista napoletano, giunto in terra bergamasca dalla Sardegna, ha espresso con chiarezza il suo entusiasmo e la profonda consapevolezza delle sfide che lo attendono. "Ho trovato una società ambiziosa e sento il peso delle mie responsabilità", ha dichiarato Gaetano, sottolineando fin da subito l'impegno richiesto. Ha poi aggiunto un dettaglio sulla visione tattica: "Sarri vuole una squadra corta, alta ed equilibrata".

Gaetano ha rievocato il suo primo contatto con l'allenatore, un incontro avvenuto ai tempi della Primavera del Napoli. "L'ho conosciuto a Napoli quando facevo la spola con la Primavera, è un allenatore bravo a far capire il suo metodo", ha spiegato il neo-acquisto nerazzurro. Ha inoltre evidenziato una significativa differenza tattica rispetto alla sua precedente esperienza: "A Cagliari giocavo molto più sull'uomo", un aspetto che suggerisce un adattamento al nuovo sistema di gioco.

La qualità della rosa e gli stimoli per la crescita

Il centrocampista ha voluto mettere in risalto l'eccezionale qualità della rosa dell'Atalanta, considerandola un potente stimolo per la sua crescita professionale.

"Abbiamo una qualità incredibile nella rosa: per me è un onore e uno stimolo imparare da Samardzic, Ederson e Mario Pasalic, giocatori straordinari", ha affermato Gaetano con ammirazione. Ha poi descritto la complementarietà del gruppo: "Siamo giocatori che si completano: Ederson può correre quattro partite di seguito, Samardzic ha una qualità incredibile". Queste parole testimoniano la sua ferma volontà di integrarsi in un collettivo già consolidato e di affinare le proprie capacità grazie al confronto con talenti di alto livello.

Gaetano ha inoltre espresso il suo apprezzamento per l'ambiente e il calore del pubblico bergamasco, che lo ha già accolto con grande affetto. "Da Clusone allo stadio ho sentito un affetto incredibile e visto un ambiente straordinario.

I tifosi sono molto caldi", ha raccontato, auspicando di rafforzare questo legame con la tifoseria nel corso della stagione.

I dettagli economici dell'approdo a Bergamo

L'ufficializzazione del trasferimento di Gaetano all'Atalanta è avvenuta dopo il superamento delle visite mediche di rito e la successiva firma del contratto quadriennale. Il giocatore, proveniente dal Cagliari, si è legato al club bergamasco con un accordo che lo vedrà vestire la maglia nerazzurra per le prossime stagioni. L'operazione economica ha previsto un esborso di dodici milioni di euro per il cartellino, a cui si aggiungeranno due milioni di euro di bonus. Per quanto riguarda l'ingaggio, il centrocampista percepirà circa 1,2 milioni di euro netti a stagione, cifra che potrà essere incrementata da ulteriori bonus legati alle sue prestazioni sul campo.

Attraverso i canali ufficiali del club, Gaetano ha voluto rivolgere un messaggio diretto ai suoi nuovi sostenitori: "Ciao tifosi nerazzurri, sono contento di essere qui. Non vedo l'ora di vedervi allo stadio. Forza Atalanta". Il suo arrivo rappresenta un investimento strategico per l'Atalanta, che mira a consolidare la propria competitività sia a livello nazionale che nelle competizioni europee, puntando sulla crescita e sull'entusiasmo di un giovane talento determinato a lasciare un segno significativo.