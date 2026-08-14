La Juventus potrebbe cambiare nuovamente strategia per il portiere dopo lo stop incassato nella trattativa legata a Zion Suzuki. I bianconeri starebbero valutando un ultimo tentativo per Emiliano Martinez dell'Aston Villa, con la possibilità di alzare l'offerta attraverso i bonus o inserire Jonathan David nell'affare. Dalla Germania, intanto, l'Inter avrebbe iniziato a muoversi per il giovane Luca Reggiani del Borussia Dortmund, mentre il Como riflette sul proprio prossimo centravanti: Moise Kean resta una possibilità, ma Liam Delap starebbe guadagnando terreno nelle preferenze di Cesc Fabregas.

Juventus, ultimo tentativo per Martinez: 10 milioni o l'ipotesi David

Il mercato dei portieri della Juventus potrebbe vivere un'altra svolta. Dopo lo stop incassato dal PSG per l'eventuale prestito di Zion Suzuki, la dirigenza bianconera sarebbe pronta a fare un ultimo tentativo per arrivare a Emiliano Martinez. L'argentino dell'Aston Villa rappresenterebbe infatti un profilo di assoluto livello internazionale e una soluzione capace di garantire esperienza e personalità alla porta juventina.

La Juventus sarebbe intenzionata ad aggiungere una componente variabile alla propria proposta, con l'obiettivo di portare l'offerta complessiva fino a circa 10 milioni di euro. Non sarebbe però esclusa una soluzione alternativa, ancora più intrigante: inserire Jonathan David nell'operazione per convincere l'Aston Villa ad accettare il trasferimento del portiere.

Il canadese è considerato in uscita dalla Continassa e nelle ultime ore, il suo profilo è stato associato proprio alla formazione guidata da Emery.

Inter, primi contatti per Reggiani. Como, Kean resta vivo ma Delap sale

Dalla Germania arrivano invece novità sul mercato dell'Inter. I nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Luca Reggiani, giovane difensore classe 2008 attualmente in forza al Borussia Dortmund. Secondo le indiscrezioni, l'Inter avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage del ragazzo per comprendere la sua disponibilità a rientrare in Italia. Il Borussia non avrebbe una particolare necessità di vendere il giovane talento, ma una proposta vicina ai 10 milioni di euro potrebbe cambiare gli scenari.

Reggiani, dal canto suo, vedrebbe con favore un ritorno in Serie A.

Infine, attenzione al mercato del Como, alla ricerca di un attaccante. La pista che conduce a Moise Kean, centravanti della Fiorentina, resterebbe concreta secondo quanto riferito su X dal giornalista Luca Cerchione. L'attaccante viola potrebbe quindi diventare una soluzione per Cesc Fabregas, ma nelle ultime ore starebbe crescendo anche un'alternativa di grande interesse. Il tecnico del Como avrebbe infatti iniziato a valutare con maggiore convinzione Liam Delap del Chelsea. La corsa per il nuovo centravanti resta dunque aperta e potrebbe regalare ulteriori sorprese prima della chiusura del mercato.