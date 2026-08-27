La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 che potrebbe lasciare la Juventus negli ultimi giorni della sessione estiva. Il direttore sportivo viola Fabio Paratici avrebbe avuto un primo contatto con Giovanni Carnevali per capire la posizione della Juventus sul giocatore e valutare le possibili modalità dell'operazione.

Calciomercato Juventus: Fiorentina interessata a David, ma il giocatore frena

La Juventus sarebbe favorevole alla cessione di David, soprattutto per liberare un posto nel reparto offensivo e consentire al club di intervenire nuovamente sul mercato.

L'ostacolo principale, però, sarebbe rappresentato dalla volontà del calciatore.

Il canadese, infatti, non sembrerebbe intenzionato a lasciare Torino e avrebbe già respinto le proposte ricevute finora. Di conseguenza, anche l'eventuale interesse della Fiorentina potrebbe non essere sufficiente a convincere David a cambiare squadra.

Milan, Leao verso l’addio: Galatasaray e Aston Villa pronti a sfidarsi

Il futuro di Rafael Leao sembra ormai lontano dal Milan. La separazione tra l'attaccante portoghese e il club rossonero potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore, con due squadre in prima fila: Galatasaray e Aston Villa.

Entrambe le società avrebbero infatti presentato proposte molto simili, lasciando al giocatore la possibilità di scegliere la destinazione preferita.

Il Galatasaray sarebbe disposto a mettere sul tavolo 45 milioni di euro più 5 milioni di bonus, mentre l'Aston Villa avrebbe formulato un'offerta complessiva da 50 milioni, bonus inclusi.

Il Milan sarebbe pronto ad accettare entrambe le proposte, anche valutando una formula con prestito oneroso e obbligo di riscatto da esercitare nell'estate del 2027.

A questo punto, la decisione potrebbe dipendere soprattutto dalla volontà di Leao, che avrebbe già dato apertura a entrambe le destinazioni. L'addio al Milan appare quindi sempre più concreto e potrebbe chiudere definitivamente il rapporto tra il portoghese e il club rossonero.

Rafael Leao ha vissuto al Milan gli anni più importanti della sua carriera, diventando uno dei protagonisti dello Scudetto 2022 e affermandosi come uno dei talenti più decisivi della Serie A.