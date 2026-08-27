Il Sabah, squadra di calcio dell'Azerbaigian, ha compiuto un'impresa storica: la qualificazione per la prima volta alla fase finale della Champions League. Questo traguardo epocale è stato raggiunto grazie alla guida dell'allenatore lituano Valdas Dambrauskas. Il tecnico ha condotto la squadra a superare l'Hapoel Beer Sheva nell'ultimo turno dei preliminari, realizzando un vero e proprio miracolo sportivo.

La storia di Dambrauskas è singolare. Da giovane, ha partecipato all'edizione lituana di "Chi vuol essere milionario?", vincendo una somma di denaro.

Questa vincita gli ha permesso di iscriversi al corso di "Scienze dello Sport" presso l'Università di Londra. Un passo fondamentale verso il suo sogno di diventare allenatore professionista.

Un percorso internazionale tra club e nazionali

La carriera da allenatore di Dambrauskas è iniziata negli staff giovanili di Fulham e Manchester United. Nel 2007, ha ottenuto il primo incarico sulla panchina dei London Tigers. È poi tornato in Lituania, guidando le selezioni giovanili nazionali e, dal 2014 al 2017, lo Zalgiris, il club più importante del paese. Con lo Zalgiris ha conquistato due campionati, tre coppe nazionali e tre supercoppe.

Il suo percorso internazionale è proseguito nel 2020 in Bulgaria con il Ludogorets e poi in Croazia con l'Hajduk Spalato.

Un anno fa, la chiamata del Sabah lo ha portato in Azerbaigian. Qui, grazie al suo lavoro, la squadra ha raggiunto un obiettivo mai centrato prima, scrivendo una nuova pagina di storia per il club.

Il valore della determinazione e della formazione

La vicenda di Valdas Dambrauskas dimostra come determinazione e formazione possano aprire strade inaspettate nello sport. Il suo percorso, iniziato con una vittoria in un quiz televisivo e proseguito tra esperienze europee, è un esempio di come passione e impegno portino a risultati straordinari. La qualificazione del Sabah alla Champions League non è solo un successo sportivo, ma il coronamento di una storia personale fatta di scelte coraggiose e di una chiara visione del proprio futuro.

Il Sabah FK ha vissuto una stagione di grande crescita, culminata con la storica qualificazione. Il club e il suo allenatore sono ora attesi da una nuova sfida nella massima competizione europea, dove potranno confrontarsi con alcune delle squadre più forti del continente.