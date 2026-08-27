Arkadiusz Milik e Jeff Ekhator potrebbero salutare la Juventus negli ultimi giorni della sessione estiva, entrambi gli attaccanti rischiano di trovare poco spazio nelle gerarchie bianconere e potrebbero quindi partire alla ricerca di maggiore continuità.

Milik, possibile risoluzione del contratto: Ekhator, ipotesi prestito al Parma

La situazione più vicina alla svolta riguarda Milik. L'attaccante polacco, legato alla Juventus fino a giugno 2027, potrebbe arrivare alla risoluzione anticipata del contratto. Il club sarebbe disposto a liberarlo a parametro zero, consentendogli di trovare una nuova squadra dopo le numerose difficoltà fisiche che lo hanno condizionato nelle ultime due stagioni.

Per Ekhator, invece, si prospetta una soluzione differente. Il giovane attaccante classe 2006 potrebbe essere ceduto temporaneamente in prestito per accumulare esperienza e giocare con maggiore continuità. Tra i club interessati ci sarebbe il Parma, che avrebbe già avviato i contatti con la Juventus per provare a chiudere l'operazione nei prossimi giorni.

Inter, Pio Esposito si blinda: pronto il rinnovo fino al 2031

Pio Esposito è sempre più al centro del progetto futuro dell'Inter. L'attaccante classe 2005 dovrebbe firmare a breve un nuovo accordo con il club nerazzurro, con l'appuntamento previsto per la prossima settimana, dopo la trasferta di Cagliari.

L'intesa tra l'Inter e l'entourage del giovane centravanti sarebbe già stata raggiunta e il nuovo contratto avrà scadenza nel 2031.

Importante anche l'aspetto economico: Esposito dovrebbe percepire circa 3 milioni di euro a stagione, una cifra che testimonia la grande fiducia riposta dal club nelle sue qualità e nella sua crescita.

Il rinnovo arriva dopo una prima stagione molto positiva tra i professionisti, chiusa con 10 gol, alla quale hanno fatto seguito ulteriori segnali incoraggianti già nelle prime uscite. Il rapporto con San Siro, dove il giovane attaccante è cresciuto e ha ricevuto grande affetto dai tifosi, rappresenta un altro elemento importante del suo percorso.

Anche Cristian Chivu, che conosce Esposito fin da quando era bambino, crede molto nelle sue potenzialità. Il prossimo obiettivo sarà trovare maggiore continuità sotto porta, provando a lasciare il segno anche in Champions League e a migliorare il bottino realizzato nella stagione precedente.

Napoli, Musso apre al ritorno in Serie A: il portiere dell’Atletico nel mirino

Juan Musso avrebbe aperto alla possibilità di lasciare l'Atletico Madrid per tornare in Serie A, dove potrebbe vestire la maglia del Napoli. Il portiere argentino era rimasto in panchina nell'esordio stagionale dell'Atletico in Liga, alimentando le voci su una sua possibile partenza da Madrid. Il Napoli segue il giocatore già da alcune settimane e considera il suo profilo particolarmente interessante.

Musso potrebbe infatti garantire a Massimiliano Allegri un'alternativa importante a Alex Meret, offrendo caratteristiche differenti e aumentando le possibilità di scelta tra i pali. Una soluzione che potrebbe rivelarsi preziosa soprattutto considerando gli impegni del Napoli in Champions League.