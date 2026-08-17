Il Cosenza supera il Crotone 2-0 allo stadio Ezio Scida e conquista il derby di Coppa Italia, primo impegno ufficiale della stagione. La squadra di Coppitelli decide la sfida nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato e ricco di occasioni. Achour sblocca il risultato di testa, poi Pozzi firma il raddoppio nel finale. Un successo importante per i rossoblù, che ora guardano alla prima giornata di campionato.

Cosenza-Crotone, primo tempo equilibrato allo Scida

Il Cosenza approccia la gara con grande convinzione e già al 4’ mette in apprensione il Crotone, sfruttando una disattenzione dei rossoblù nella costruzione dal basso.

Al quarto d’ora Pascalau riceve il pallone da McJannet, dopo una buona azione sviluppata sulla corsia di destra insieme a Ciotti, e prova la conclusione: il tiro termina a pochi centimetri dal palo.

La risposta dei padroni di casa arriva al 27’, quando Zunno riesce a liberarsi per il tiro, trovando però sulla sua strada un Iliev reattivo, autore di una parata importante. Nel finale di primo tempo il Crotone torna a farsi vedere con Giannini e ancora Zunno, mentre sul fronte opposto Ciotti tenta di sbloccare il risultato con un colpo di testa.

Achour sblocca il derby di Coppa Italia

Al rientro dagli spogliatoi il Cosenza alza decisamente i giri e riesce a sbloccare il match. Al 55’, sugli sviluppi di un corner, Achour prende il tempo a tutti e incorna il pallone alle spalle di Merelli, portando avanti i rossoblù.

Il vantaggio è la conseguenza della maggiore intensità mostrata dalla squadra di Coppitelli e obbliga il Crotone a concedere più spazi.

Il Cosenza ne approfitta e continua a spingere alla ricerca del raddoppio. Al 67’ Ciotti prova la conclusione verso lo specchio, ma Merelli è attento e fa sua la sfera senza difficoltà. I pitagorici tentano di reagire e ristabilire l’equilibrio, ma faticano a creare occasioni davvero pericolose e il pareggio non arriva.

Pozzi chiude Crotone-Cosenza sul 2-0

Nel finale il Crotone prova ad aumentare la pressione e va vicino a una rete di pregevole fattura con Tardini, che tenta di beffare Iliev con un tiro dalla lunga distanza, approfittando del fatto che il portiere si era spinto oltre i limiti della propria area.

La conclusione, però, si spegne sul fondo.

La partita si chiude poco dopo con il raddoppio del Cosenza: Ragone mette Pozzi nelle condizioni di calciare e il giovane esterno, formatosi nel settore giovanile del Frosinone, supera Merelli con un preciso tiro di piatto. Il 2-0 mette definitivamente la parola fine al derby.

Durante il recupero Pozzi potrebbe firmare anche la terza rete, ma nell’uno contro uno con il portiere non riesce a concretizzare. Il Cosenza conquista così il passaggio del turno e guarda già all’esordio in campionato, in programma a Cerignola. Il Crotone, invece, saluta subito la competizione e si prepara alla sfida di campionato contro il Foggia all’Ezio Scida.