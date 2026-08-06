Strategie differenti ma un obiettivo comune: arrivare all'inizio della stagione con una rosa il più possibile completa. La Juventus lavora per aggiungere un nuovo centrale difensivo dopo le difficoltà emerse per Lucumí, mentre Milan e Napoli guardano al mercato internazionale alla ricerca di un attaccante che possa aumentare qualità e profondità del reparto offensivo.

Juventus, Milenkovic nuova idea se resta alta la richiesta per Lucumí

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus continua a monitorare diversi profili per rinforzare il reparto arretrato.

L'obiettivo principale resta John Lucumí, ma il Bologna continua a valutare il difensore colombiano circa 25 milioni di euro, una cifra che i dirigenti bianconeri considerano elevata. Proprio per questo motivo, Giovanni Carnevali e Frederic Massara avrebbero inserito un nuovo nome nella lista dei possibili rinforzi: Nikola Milenkovic. Il centrale serbo, oggi al Nottingham Forest, rappresenterebbe una soluzione particolarmente gradita sia per le sue qualità tecniche sia per la grande esperienza maturata nel campionato italiano durante gli anni trascorsi alla Fiorentina. Difensore fisico, affidabile e già abituato ai ritmi della Serie A, Milenkovic potrebbe garantire un inserimento immediato nello scacchiere di Luciano Spalletti.

Anche dal punto di vista economico l'operazione appare più accessibile, con una valutazione che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

Embolo accende il duello tra Milan e Napoli

Se la Juventus concentra i propri sforzi sulla difesa, Milan e Napoli guardano invece al reparto offensivo. Secondo le indiscrezioni odierne, entrambe le società avrebbero messo nel mirino Breel Embolo, centravanti svizzero del Rennes che da anni viene accostato al calcio italiano. In passato il suo nome è stato accostato più volte anche a Roma e Juventus, senza che le trattative arrivassero mai alla fumata bianca. Questa estate, però, lo scenario potrebbe cambiare. Nonostante un contratto in essere fino al 2029, il club francese sarebbe disposto a trattare il cartellino dell'attaccante sulla base di una valutazione di circa 15 milioni di euro, cifra considerata tutt'altro che proibitiva per un giocatore con la sua esperienza internazionale. Milan e Napoli seguono quindi l'evolversi della vicenda, con un occhio attento sul Bournemouth, club di Premier interessato allo svizzero.