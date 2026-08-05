Le grandi della Serie A continuano a muoversi con decisione sul mercato, tra opportunità inattese e obiettivi di primo piano. La Juventus starebbe riflettendo su un'occasione proposta direttamente da Jorge Mendes per rinforzare il reparto dei portieri, mentre il Milan guarda in casa Real Madrid per aggiungere qualità al proprio attacco. La Roma, invece, prosegue il lavoro per consegnare a Gian Piero Gasperini un nuovo esterno offensivo, con Antonio Nusa che sarebbe diventato uno dei principali obiettivi.

Juventus, Mendes propone Ederson: resta viva anche la pista Vicario

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il noto procuratore Jorge Mendes avrebbe proposto alla Juventus il profilo di Ederson, portiere brasiliano con un passato al Manchester City e attualmente sotto contratto con il Fenerbahce. L'estremo difensore starebbe vivendo un momento complicato con il club turco e il suo entourage sarebbe al lavoro per trovargli una nuova sistemazione già in questa finestra estiva. Alla Continassa l'idea non sarebbe stata scartata e, anzi, verrebbe valutata con attenzione alla luce delle difficoltà incontrate nelle trattative per altri portieri seguiti dalla dirigenza bianconera. Ederson rappresenterebbe infatti un'opportunità di mercato da cogliere a condizioni favorevoli, magari con una formula strutturata sul prestito e diritto.

Sullo sfondo resta comunque il nome di Guglielmo Vicario, destinato a lasciare il Tottenham nel corso dell'estate e ancora considerato uno dei profili preferiti dalla Juventus per affidare la porta a un portiere di comprovata affidabilità.

Milan su Endrick, la Roma trova l'intesa con Nusa

Parallelamente il Milan continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo. Le ultime indiscrezioni raccontano di un contatto con il Real Madrid per raccogliere informazioni su Endrick, talento brasiliano che potrebbe lasciare il club spagnolo con la formula del prestito per trovare maggiore continuità. Il giovane attaccante, capace di ricoprire più ruoli nel fronte offensivo, rappresenta un profilo seguito da tempo anche dalla Roma, ma nelle ultime ore i rossoneri si avrebbero effettuato dei sondaggi.

Proprio il club giallorosso, nel frattempo, starebbe concentrando le proprie attenzioni su Antonio Nusa. Secondo quanto riferito su X dall'insider Damiano Coccia, la società capitolina avrebbe già raggiunto un'intesa con l'esterno norvegese del Lipsia. Il prossimo passo sarà trovare l'accordo con il club tedesco, ostacolo tutt'altro che semplice considerando la valutazione di circa 60 milioni di euro fissata per il classe 2005. D'Amico continuerà comunque a lavorare per ridurre la distanza tra domanda e offerta, nella speranza di regalare a Gasperini uno dei giovani più promettenti del panorama europeo.