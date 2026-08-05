Il Napoli, guidato da mister Allegri, ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro l'Osasuna in una partita amichevole di precampionato. L'incontro, disputato allo stadio Patini di Castel di Sangro, sede del ritiro estivo della squadra azzurra, ha visto la formazione italiana imporsi sulla compagine spagnola, militante nella Liga. Le reti di Politano e Lucca hanno sigillato il successo partenopeo, mentre pergli spagnoli ha accorciato le distanze Budimir su rigore.

La cronaca dell'incontro ha visto il Napoli sbloccare il risultato al 27' del primo tempo.

È stato Politano a trovare la via del gol con un gran tiro, portando in vantaggio gli azzurri e superando il portiere avversario. Poco prima dell'intervallo, lo stesso Politano ha sfiorato il raddoppio, con una conclusione che si è infranta sulla traversa. La difesa partenopea ha mantenuto la propria solidità fino alla fine della prima frazione, resistendo ai tentativi di reazione dell'Osasuna.

Lucca raddoppia, Budimir accorcia

Nel secondo tempo, la squadra di mister Allegri ha continuato a spingere. All'8' della ripresa (minuto 52), Lucca ha firmato il raddoppio, portando il risultato sul 2-0 e rafforzando il vantaggio del Napoli. Nonostante il doppio svantaggio, l'Osasuna non si è arresa, cercando la rete per riaprire la partita.

L'opportunità per gli spagnoli è arrivata al 24' della seconda frazione (minuto 68), quando Budimir ha trasformato un calcio di rigore. La sua esecuzione ha accorciato le distanze, fissando il punteggio finale sul 2-1.

Nonostante la sconfitta, l'Osasuna ha lasciato una buona immagine sul campo. La squadra ha mostrato determinazione e intensità, evidenziando organizzazione, voglia di lottare e spirito di squadra. Tuttavia, questi sforzi non sono stati sufficienti per completare la rimonta. Il Napoli, dal canto suo, ha saputo gestire il vantaggio nei minuti conclusivi, portando a casa un successo che offre indicazioni positive in vista dei prossimi impegni stagionali. La formazione spagnola potrà capitalizzare la prestazione offerta per affrontare al meglio l'inizio del campionato della Liga.