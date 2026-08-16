Il futuro di Mike Maignan torna al centro delle discussioni in casa Milan, con un confronto diretto con Gerry Cardinale che potrebbe chiarire definitivamente le intenzioni del portiere francese. Intanto il Napoli ha mosso passi concreti per Dani Ceballos, che però continua ad aspettare il Betis, mentre la Juventus avrebbe scelto di aprire alla cessione in prestito di Juan Cabal, con il Bologna in prima fila dopo l'operazione Lucumi.

Milan, Cardinale vede Maignan: il capitano verso la permanenza

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su YouTube da Daniele Longo, nel corso della settimana sarebbe previsto un faccia a faccia tra Mike Maignan e Gerry Cardinale.

Un incontro particolarmente importante per il futuro del portiere, soprattutto dopo i dubbi emersi nelle ultime settimane sulla sua permanenza in rossonero. Il francese, secondo quanto riferito dal cronista, avrebbe infatti cercato attraverso i propri agenti una possibile soluzione lontano da Milano, facendo nascere interrogativi sulla sua reale volontà di proseguire l'avventura al Milan.

Cardinale potrebbe quindi voler affrontare personalmente la questione, sondando le intenzioni del giocatore e ricordandogli anche il peso della fascia da capitano. Per il Milan, Maignan non rappresenta soltanto un elemento di grande valore tecnico, ma uno dei riferimenti della squadra e dunque una figura chiamata a rispettare oneri e responsabilità legati al ruolo.

Nonostante le tensioni, Longo ritiene comunque probabile la permanenza del numero uno francese nel capoluogo lombardo.

Napoli, proposta a Ceballos. Juve, Cabal può partire in prestito

Il Napoli, nel frattempo, avrebbe fatto la propria mossa per Dani Ceballos. Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe infatti recapitato una proposta al centrocampista spagnolo, attualmente svincolato dopo la fine della lunga esperienza al Real Madrid. Il giocatore, però, avrebbe deciso di prendere tempo: la sua priorità resterebbe il Betis, club nel quale è cresciuto e che vorrebbe riportarlo a Siviglia. Le alternative non mancano, ma il centrocampista continua ad attendere un segnale decisivo dalla società andalusa.

In casa Juventus, invece, sarebbe stata presa una decisione sul futuro di Juan Cabal. Il difensore colombiano può lasciare Torino in prestito, una formula che non garantirebbe un beneficio economico immediato ma che potrebbe consentire al giocatore di rilanciarsi dopo una stagione condizionata anche dagli infortuni. La destinazione più probabile resta il Bologna, che ha già avviato i contatti con i bianconeri. L'intreccio è particolarmente interessante perché arriverebbe proprio dopo il trasferimento di Jhon Lucumi alla Juventus.