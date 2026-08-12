Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato un video su YouTube dedicato esclusivamente al calciomercato e iniziando dall'Inter ha detto: "La novità che voglio dare su Curtis Jones, è che in seguito a nuovi contatti che ci sono stati negli scorsi giorni, la sensazione è che il calciatore continui a pensare all'Inter. Se quindi dal club nerazzurro esce Frattesi, con la Lazio in agguato, la volontà di Marotta e soci è quella di tornare a sedersi con il Liverpool per il mediano. Questo anche perché, da quello che mi risulta, le richieste dei Reds starebbero leggermente scendendo.

La sensazione è che intorno ai 35 milioni di euro Jones possa sbloccarsi, che è una novità importante visto che parliamo di un'operazione con un club molto ricco".

Juventus, Romano: 'Cabalo offerto come scambio per Lucumi'

Sulla Juventus e sul tema del difensore centrale poi, Romano ha detto: "Arrivano le conferme che c'é l'accordo blindato fra Juventus e John Lucumi. Un segnale importante, perché un conto è avere il si del calciatore, un conto è parlarci e un altro ancora è stringergli la mano e la Juve ha un patto di fiducia totale con il colombiano. Quindi ora sta al club bianconero andare a chiudere la trattativa col Bologna e alla Continassa, entro l'inizio della prossima settimana, vorrebbero sbloccare l'operazione definitivamente.

Il tema è sempre stato il prezzo: il Bologna chiede dal principio una somma molto vicina ai 28 milioni di euro mentre la Juventus ha messo sul piatto una cifra decisamente bassa, inferiore addirittura ai 20 milioni. Una impasse che si può risolvere con modalità creative, come dei bonus inseriti ma anche con un possibile scambio. Includere Cabal nell'operazione potrebbe essere un'idea, perché il difensore bianconero piace al Bologna. Ovvio però che molto dipenderà dalla valutazione che la Juventus fa del colombiano".

Lazio, Romano smentisce il nome di Lucca

Infine Romano ha rivelato: "Per Frattesi c'é questa possibilità di prestito con diritto di riscatto e Inter e Lazio parleranno anche oggi.

Voglio però precisare un'altra cosa: si era detto che l'agente Riso avrebbe potuto inserire anche il nome di Lucca in una maxi operazione ma da quello che mi risulta, i biancocelesti non hanno chiesto informazioni sul centravanti in uscita dal Napoli".