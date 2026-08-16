Il Palermo si prepara al suo primo impegno ufficiale della stagione 2026-27, affrontando il Lecce nel secondo turno di Coppa Italia. La gara, in programma il 17 agosto 2026 alle 21:15 allo stadio Renzo Barbera di Palermo, vede l'allenatore Filippo Inzaghi condividere le sue aspettative.

Inzaghi: "Lecce, ottimo banco di prova"

Inzaghi ha espresso entusiasmo per il ritorno in campo davanti al pubblico di casa, sottolineando l'importanza di preparare al meglio l'inizio del campionato. Nonostante il Lecce sia di Serie A, il Palermo punterà sempre al massimo risultato.

Il tecnico ha definito il Lecce un “ottimo banco di prova”, ideale per preparare la prossima partita con la Juve Stabia. Inzaghi ha ribadito l'obiettivo di “fare la nostra partita, essere tosti, partire col pedale sull’acceleratore e fare una grande gara”. Questa prima partita ufficiale sarà l'occasione per “dimostrare di essere pronti”.

Coppa Italia: il ritorno al Barbera e la diretta TV

La sfida tra Palermo e Lecce segna il ritorno della Coppa Italia allo stadio Renzo Barbera dopo quattro anni. L'ultima gara casalinga, il 31 luglio 2022, vide il Palermo vincere 3-2 contro la Reggiana (tripletta di Matteo Brunori). L'incontro, valido per i trentaduesimi di finale, sarà trasmesso su Italia Uno. L'appuntamento del 17 agosto 2026, inizio della nuova stagione per il Palermo, è stato confermato tramite i canali social del club.