La Juventus continua a guardare al mercato dei giovani per completare la rosa, mentre l'Inter cerca un profilo offensivo capace di aggiungere velocità e imprevedibilità sulle corsie esterne. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri avrebbero inserito Adam Aznou nella lista dei possibili rinforzi per la fascia sinistra, mentre i nerazzurri avrebbero avviato i contatti per Gabriel Martinelli dell'Arsenal. Sul fronte centrocampo, invece, Atalanta e Bologna monitorano Oussama Targhalline, sul quale si registrano interessamenti anche dall'Inghilterra e dal Portogallo.

Juventus, Aznou per la fascia sinistra

Secondo quanto rivelato su X dallo speaker ed esperto di calciomercato Edoardo Mecca, la Juventus starebbe proseguendo la ricerca di un esterno basso a sinistra e avrebbe individuato diversi profili. Tra questi ci sarebbe Adam Aznou dell'Everton, giovane talento classe 2006 che potrebbe rappresentare un investimento in prospettiva. Nato in Spagna ma di nazionalità marocchina, Aznou è un mancino naturale che nasce come esterno basso sulla corsia sinistra. La sua duttilità rappresenterebbe però un ulteriore punto di forza: il giocatore può infatti essere impiegato anche sulla fascia opposta e, all'occorrenza, avanzare il proprio raggio d'azione nel ruolo di esterno alto.

Un ventaglio di soluzioni che potrebbe intrigare particolarmente la Juventus, alla ricerca di elementi capaci di adattarsi a più sistemi di gioco. Anche il prezzo potrebbe favorire l'operazione: nonostante il contratto e il potenziale, la giovane età di Aznou manterrebbe la valutazione intorno ai 10 milioni di euro, cifra considerata ancora abbordabile.

Inter, contatti per Martinelli. Targhalline, sfida a quattro

Anche l'Inter è alla ricerca di un esterno, ma con caratteristiche decisamente più offensive. Cristian Chivu vorrebbe infatti aggiungere alla rosa un attaccante con caratteristiche diverse da quelle già presenti nel reparto avanzato. Per questo motivo i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Gabriel Martinelli, laterale brasiliano dell'Arsenal considerato in uscita e valutato circa 40 milioni di euro.

Un'eventuale accelerazione dell'Inter potrebbe però complicare i piani della Roma e Napoli, che nelle ultime settimane erano state accostata al giocatore.

Intanto, secondo quanto riferito su X da Ekrem Konur, Atalanta e Bologna starebbero monitorando Oussama Targhalline. Il centrocampista marocchino del Feyenoord piace a entrambe le società italiane, ma la concorrenza sarebbe più ampia. Sul giocatore ci sarebbero infatti anche l'Hull City e il Porto allenato da Francesco Farioli. Quello che nasce come un duello italiano potrebbe quindi trasformarsi presto in una sfida a quattro.