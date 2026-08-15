La ricerca del nuovo portiere continua a tenere banco in casa Juventus, con Luciano Spalletti che avrebbe una preferenza precisa per un profilo già seguito dalla società. Mandas della Lazio resterebbe infatti un'opzione concreta, dopo che Alisson e Martinez sarebbero risultati troppo complicati per costi e condizioni. Sul fronte offensivo, invece, il Napoli avrebbe allargato i contatti con l'Arsenal anche a Gabriel Martinelli, mettendo potenzialmente in difficoltà la Roma. Proprio i giallorossi, intanto, avrebbero ricevuto una proposta per Mychajlo Mudryk, giocatore dalle caratteristiche gradite a Gasperini ma reduce da una lunga assenza.

Juventus, Mandas piace a Spalletti: resta aperta la corsa al nuovo portiere

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su YouTube dal giornalista Alfredo Pedullà, nella lunga ricerca portata avanti dalla Juventus per individuare il nuovo portiere il nome di Mandas rappresenterebbe ancora un'opzione. L'estremo difensore della Lazio sarebbe particolarmente gradito a Luciano Spalletti, che avrebbe indicato il greco come uno dei profili più interessanti per difendere la porta bianconera.

Prima di arrivare a Mandas, il tecnico avrebbe però valutato due nomi di assoluto prestigio come Alisson e Emiliano Martinez. Entrambe le piste, però, si sarebbero rivelate particolarmente complicate soprattutto per le esigenze economiche della Juventus.

Ecco quindi che il portiere biancoceleste potrebbe guadagnare posizioni nella gerarchia della Continassa. Sullo sfondo resterebbero comunque Guglielmo Vicario del Tottenham e Marco Carnesecchi dell'Atalanta, due alternative che la dirigenza bianconera continuerebbe a monitorare in attesa di individuare la soluzione definitiva.

Napoli, sondaggi per Martinelli. Roma, spunta Mudryk

Il Napoli, intanto, continua a cercare un nuovo attaccante e i rapporti con l'Arsenal potrebbero diventare ancora più intensi. I dialoghi con i Gunners non riguarderebbero infatti soltanto Gabriel Jesus: secondo quanto riferito su X dal giornalista Gianluigi Longari, il club partenopeo avrebbe effettuato alcuni sondaggi anche per Gabriel Martinelli.

L'esterno brasiliano rappresenterebbe un profilo particolarmente interessante per caratteristiche e potrebbe diventare una soluzione per il reparto offensivo di Allegri. La notizia, però, rischia di complicare i piani della Roma, che da tempo sarebbe accostata proprio al classe 2001.

E nella Capitale sarebbe emersa una nuova possibilità. Nelle ultime ore alcuni intermediari avrebbero proposto alla Roma Mychajlo Mudryk, ala sinistra ucraina classe 2001, mancino di posizione ma di piede destro. Il giocatore avrebbe caratteristiche compatibili con le richieste di Gasperini e potrebbe quindi essere valutato dalla dirigenza giallorossa. A pesare, però, c'è una situazione personale e sportiva delicata: Mudryk è reduce da quasi due anni di stop legati a una squalifica per doping, successivamente revocata. Un elemento che inevitabilmente spingerà la Roma a valutare con grande attenzione l'eventuale opportunità.