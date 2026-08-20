L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha chiarito la posizione della squadra in vista della nuova stagione. Se da un lato la qualificazione alla Champions League è stata definita "un bel regalo", dall'altro il tecnico ha ribadito con forza che l'attenzione primaria deve essere interamente rivolta al campionato. Fabregas ha sottolineato le imminenti difficoltà della stagione, che prenderà il via con il primo impegno ufficiale sabato pomeriggio a Udine contro l'Udinese.

Fabregas ha descritto il campionato italiano come una competizione di altissimo livello, definendolo "il più difficile d'Europa per certi aspetti".

Ha spiegato che la presenza di numerose squadre di alto profilo rende la sfida particolarmente intensa e complessa. L'obiettivo principale, ha aggiunto l'allenatore, è "soprattutto crescere ancora", evidenziando una visione a lungo termine per il club. Sul fronte del mercato, Fabregas ha ammesso che la rosa necessita ancora di un rinforzo: "ci manca ancora qualcosa. Un attaccante, ma non è una scelta facile", ha dichiarato, sottolineando la complessità di trovare il profilo giusto.

Le sfide del campionato e l'esordio contro l'Udinese

Il Como si appresta dunque ad affrontare un'annata che si preannuncia ricca di impegni e sfide. L'esordio in campionato, in trasferta contro l'Udinese, rappresenta un banco di prova significativo.

La squadra friulana, infatti, riprende la stagione con ambizioni europee, il che rende l'incontro particolarmente stimolante per entrambe le formazioni. Questo confronto iniziale sarà cruciale per valutare la competitività e la preparazione del gruppo guidato da Cesc Fabregas, offrendo le prime indicazioni sul potenziale della squadra lariana.

Mercato e obiettivi: la ricerca di un rinforzo in attacco

La dirigenza del Como, su indicazione di Fabregas, è ancora attiva sul fronte del mercato. La priorità è la ricerca di un attaccante che possa completare e rafforzare la rosa a disposizione del tecnico. Tuttavia, Fabregas ha voluto rimarcare la delicatezza e la complessità di tale scelta, ribadendo che la crescita costante della squadra rimane l'obiettivo primario.

L'attenzione resta saldamente focalizzata sul campionato, considerato da Fabregas come l'obiettivo stagionale di maggiore importanza, nonostante la legittima soddisfazione per la prestigiosa partecipazione alla Champions League.