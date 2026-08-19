Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato un video su YouTube dedicato interamente al calciomercato: "Per Samuele Ricci confermo le indiscrezioni che stanno circolando in queste ore: Como e Milan stanno trattando, bisogna semplicemente trovare l'accordo definitivo per la formula. Molto probabilmente potrà essere prestito con diritto di riscatto ma c'é da capire che tipo di postille verranno inserite nell'accordo. Il calciatore ha fatto presente di voler accedere alla corte di Fabregas, anche perché da Amorim troverebbe ben poco spazio e da quello che so il centrocampista ha già trovato un'intesa con il club lariano.

Manca quindi solo la quadra fra le due società, ma fra Como e Milan i rapporti sono ottimi e si viaggia a vele spiegate per la chiusura della trattativa".

Romano: 'Martinez-Barcellona associa naturale ma ad oggi non sono arrivate offerte, Lazio e Icardi? Pista fredda'

Il Barcellona ha trovato la strada chiusa per Julian Alvarez ed è chiaro che attorno al nome della squadra blaugrana emergano tanti nomi. Fra questi è chiaro pensare anche a Lautaro Martinez, ma a oggi posso dire che a Milano non hanno ricevuto nessun tipo di offerta dalla Spagna. Il calciatore non ha dato il minimo segnale di voler cambiare aria e resta un punto fermo della società lombarda. Poi ovviamente dovesse arrivare una proposta ne parleremo.

La Lazio intanto si è definitivamente raffreddata su Icardi: il club biancoceleste ci ha provato, ma le distanze economiche fra l'offerta della società romana e la richiesta del calciatore erano troppo elevate. Quindi Fabiani è andato su Bamba Dieng, che non possiamo ancora dare per fatto perché il ragazzo ha sofferto di diversi infortuni nell'ultimo anno. Quindi le visite mediche saranno fondamentali".

Torino e Juve, Romano fa il punto

Sulle due società di Torino infine Romano ha detto: "La Juventus, dopo aver chiuso per il portiere, ora sta lavorando anche su un nuovo terzino sinistro. Poi ovviamente non posso garantire che ci riuscirà, ma alla Continassa stanno cominciando a partire le prime chiamate per capire le varie disponibilità dei calciatori attenzionati.

Bel colpo del Torino, che è riuscito a spuntarla per Fortini sull'Hull City. Il club inglese ha fatto un buon mercato in Premier League ma non è riuscito a convincere il calciatore, che invece andrà in granata con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro per l'anno prossimo. Per permettere ciò però, il terzino dovrà prima rinnovare con la Fiorentina".