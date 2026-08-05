Il mercato continua a evolversi con nuovi intrecci che coinvolgono le principali protagoniste della Serie A. La Juventus resta vigile per rinforzare la corsia mancina della difesa, l'Inter deve fare i conti con il forte inserimento dell'Atletico Madrid nella corsa a Cristian Romero, mentre il Napoli lavora per completare il reparto offensivo con un nuovo innesto di qualità proveniente dalla Premier League.

Juventus, Juan Miranda è una delle opzioni per la fascia sinistra

Secondo quanto riferito su X dal giornalista turco Ekrem Konur, la Juventus starebbe monitorando con attenzione Juan Miranda tra le possibili soluzioni per il ruolo di terzino sinistro.

L'esterno spagnolo del Bologna rappresenterebbe uno dei profili valutati dalla dirigenza bianconera per rafforzare la corsia mancina, anche se il ruolo non sarebbe considerato una priorità assoluta in questa fase del mercato. La Juventus, infatti, continua a concentrare gran parte delle proprie energie su altre operazioni ritenute più urgenti, come il portiere e il centravanti, senza però perdere di vista eventuali occasioni. Inoltre, i dialoghi già aperti con il Bologna per le situazioni legate a John Lucumí e Fabio Miretti contribuirebbero a mantenere costanti i contatti tra i due club, fattore che potrebbe favorire anche l'inserimento del nome di Miranda nei colloqui.

Inter, l'Atletico accelera per Romero. Napoli, si cerca un vice Hojlund

Sul fronte Inter arrivano invece segnali poco incoraggianti nella corsa a Cristian Romero. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Luca Cerchione, l'Atletico Madrid avrebbe deciso di accelerare con decisione per il difensore argentino del Tottenham. I Colchoneros avrebbero presentato agli Spurs una proposta da 30 milioni di euro netti più bonus, accompagnata da un'offerta contrattuale per il giocatore pari a 5,5 milioni di euro netti a stagione, sempre con bonus aggiuntivi. Un inserimento che rischia di complicare sensibilmente i piani dei nerazzurri, già alle prese con la distanza economica rispetto alle richieste del club inglese.

Nel frattempo anche il Napoli continua a muoversi sul mercato. Secondo quanto riferito dal giornalista Marco Giordano, la società partenopea sarebbe alla ricerca di un attaccante di alto profilo da affiancare a Rasmus Hojlund, individuando nella Premier League il campionato ideale dal quale pescare il rinforzo. Parallelamente prosegue anche il lavoro sul fronte delle uscite: Romelu Lukaku continua a essere seguito da alcune società della MLS, mentre Lorenzo Lucca resta tra i possibili partenti, operazioni che potrebbero liberare spazio tecnico ed economico per i prossimi investimenti offensivi.