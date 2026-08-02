Il mercato delle big di Serie A continua a entrare nel vivo tra offerte, rilanci e possibili aste che potrebbero coinvolgere diversi club. La Juventus avrebbe mosso i primi passi concreti per rafforzare la difesa con John Lucumí, ma il Bologna non sarebbe intenzionato a fare sconti. Parallelamente, il Napoli starebbe cercando una sistemazione per alcuni giocatori considerati in uscita e tra questi ci sarebbe anche Noa Lang, esterno offensivo che avrebbe attirato l'interesse di Roma, Fiorentina e persino dell'Ajax.

Juventus, 17 milioni per Lucumí: il Bologna ne chiede 25

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo X, la Juventus avrebbe presentato la prima offerta ufficiale al Bologna per John Lucumí. Giovanni Carnevali avrebbe messo sul tavolo una proposta da circa 17 milioni di euro per il difensore colombiano, ritenuto uno dei profili ideali per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Luciano Spalletti.

La cifra, però, non sarebbe bastata a convincere la dirigenza rossoblù. Claudio Fenucci e il Bologna continuerebbero infatti a valutare il cartellino del centrale intorno ai 25 milioni di euro, una richiesta che rischia di complicare i piani della Juventus. Sul giocatore, inoltre, resterebbe viva la concorrenza di diversi club di Premier League e della Süper Lig turca, società che, almeno dal punto di vista economico, non avrebbero particolari difficoltà a soddisfare le richieste degli emiliani.

I bianconeri dovranno quindi decidere se rilanciare o virare su altri obiettivi per la difesa.

Noa Lang può lasciare Napoli: Roma e Fiorentina si sfidano, l'Ajax resta alla finestra

Anche il Napoli continua a lavorare sul fronte delle uscite. La necessità di alleggerire la rosa dagli esuberi potrebbe trasformarsi in un'opportunità per altri club italiani e, tra i nomi destinati a infiammare il mercato, ci sarebbe quello di Noa Lang. L'esterno offensivo olandese sarebbe seguito da diversi giorni dalla Fiorentina e, secondo quanto riportato su X dal giornalista Ekrem Konur, nelle ultime ore anche la Roma avrebbe manifestato un concreto interesse per il classe 1999.

La corsa all'attaccante, tuttavia, potrebbe presto assumere una dimensione internazionale.

L'Ajax, infatti, starebbe monitorando la situazione in vista di una possibile cessione di Mika Godts, finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Qualora il giovane talento belga dovesse lasciare Amsterdam, il club olandese potrebbe individuare proprio in Noa Lang il profilo ideale per raccoglierne l'eredità, aumentando così la concorrenza per Roma e Fiorentina e rendendo ancora più complessa la trattativa con il Napoli.