La Juventus lavora sul fronte calciomercato per puntellare l'organicoc, così da ritornare in Champions League e ritornare competitiva. In particolare, la dirigenza lavora per rinforzare il pacchetto arretrato con Jhon Lucumì che resta il primo obiettivo per Luciano Spalletti. Per sbloccare la trattativa con il Bologna, il club bianconero sarebbe disposto ad avanzare una proposta con l'inserimento di Juan Cabal e Fabio Miretti come parziali contropartite tecniche.

Cabal e Miretti proposti al Bologna per sbloccare la trattativa Lucumì

Il difensore colombiano classe 98 ha già manifestato la sua volontà di vestire la maglia bianconera rifiutando diverse offerte provenienti dalla Premier League.

Nonostante questo aspetto fondamentale, la Juve non è ancora riuscita a trovare una quadra economica con il Bologna che chiede una cifra tra i 25-28 milioni di euro per lasciar partire il suo totem difensivo. Stando alle ultime notizie, la Vecchia Signora sarebbe pronta ad una nuova offerta: una parte cash di 10 milioni di euro più i cartellini di Juan Cabal e Fabio Miretti. I due calciatori sono ormai fuori dal progetto di Spalletti e potrebbero essere la chiave per sbloccare l'affare. In modo particolare, il centrocampista italiano classe 2003 è da diversi mesi nel mirino del Bologna con il tecnico Tedesco che lo avrebbe opzionato come rinforzo ideale per puntellare la mediana. Al momento però non si può parlare di una trattativa concreta o già ben avviata ma di una possibile proposta della Juventus.

Lucumì rappresenterebbe un profilo ideale per la difesa bianconera e spalla perfetta per Bremer. Forte fisicamente, grande capacità tecnica e nell'impostazione e soprattuto duttilità nel ricoprire il ruolo di centrale, all'occorrenza di terzino e di braccetto in caso di passaggio ad un 3-4-2-1, modulo utilizzato da Spalletti in alcune gare.

Possibile permanenza per Douglas Luiz

Douglas Luiz potrebbe continuare la sua esperienza alla Juventus. Dopo i prestiti non esaltanti in Premier con le maglie di Aston Villa e Nottingham Forrest, il centrocampista brasiliano sta offrendo buone prestazioni nel pre-campionato e potrebbe far parte della rosa a disposizione di Spalletti.

Il centrocampista verdeoro ha dimostrato una buona condizione fisica ed un adattamento importante nel sistema di gioco del tecnico di Certaldo.

La sua volontà sarebbe quella di continuare il percorso in bianconero ed il rifiuto all'Everton ne è la conferma . Da capire se arriveranno altre offerte che potrebbero soddisfare la dirigenza.

Chi potrebbe lasciare Torino è invece Teun Koopmeiners, finito nel mirino del Napoli e di diverse società inglese. La Juve chiede una cifra vicina ai 30 milioni per lasciar partire l'olandese.