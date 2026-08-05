Nico Gonzalez è uno dei calciatori della Juventus più chiacchierati in questa finestra di calciomercato. Dopo la parentesi all'Atletico Madrid, l'esterno argentino è ritornato in quel di Torino ma il suo futuro resta in bilico. Diverse sono le squadre interessate, tra cui la Roma ma soprattutto l'Inter che potrebbe decidere di imbasitre una trattativa mettendo sul piatto il cartellino di Benjamin Pavard.

Juve-Inter: possibile scambio Nico Gonzalez-Pavard

I nerazzurri sono alla ricerca di un esterno per il 3-5-2 di Chivu vista la partenza di Denzel Dumfries.

I Campioni d'Italia hanno fatto i conti con la resistenza del Tottenham per Spence la cui valutazione si aggira attorno ai 35-40 milioni di euro e per questo valutano eventuali alternative. Tra i profili monitorati con parecchia attenzione ci sarebbe proprio quello di Nico Gonzalez. La Juve non fa però sconti dal punto di vista economico e chiede una cifra attorno ai 25-30 milioni di euro per cedere l'argentino. Stando agli ultimi rumors, l'Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra cash attorno ai 15 milioni di euro più il cartellino di Benjamin Pavard come parziale contropartita tecnica per sbloccare l'affare. Il difensore francese sta disputando un buon pre-campionato ma resta nella lista dei cedibili per la dirigenza.

Al momento, la Vecchia Signora vorrebbe monetizzare dalla cessione di Nico ma vista la necessità di acquistare un difensore, l'affare potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.

Pavard rappresenterebbe un bel colpo per la difesa a disposizione di Luciano Spalletti. Il francese classe 96 garantirebbe esperienza europea, leadership e soprattutto duttilità vista la sua capacità di svolgere sia il ruolo di terzino, di quinto ed anche di braccetto in caso di passaggio ad un 3-4-2-1.

I bianconeri non mollano Lucumi', Miretti possibile contropartita

Riallanciadosi all'eventuale scambio Nico Gonzalez-Pavard, la Juventus è alla ricerca di un difensore centrale che possa completare il pacchetto a disposizione di mister Spalletti.

L'obiettivo numero uno resta John Lucumì, centrale del Bologna la cui valutazione si aggira attorno ai 25-28 milioni di euro. Stando alle ultime notizie, i bianconeri avrebbero riallacciato i contatti con il club rossoblù per avanzare una nuova proposta ed avvicinarsi alla richiesta economica. Una proposta sottoforma di una parte cash vicina ai 12-15 milioni di euro più il cartellino di Fabio Miretti, considerato non intoccabile dalla dirigenza.

Il centrocampista classe 2003 è proprio uno degli obiettivi del Bologna per puntellare la mediana a disposizione di Tedesco; questo tassello potrebbe quindi sbloccare l'affare tra le parti.