Il mercato dei portieri continua a tenere banco in casa Juve dove, Carnevali e Massara avrebbero presentato all’Atalanta un’offerta da 40 milioni di euro per Marco Carnesecchi, aggiungendo alla proposta anche il prestito di Michele Di Gregorio. Nel frattempo in casa Milan potrebbe tornare di moda Moris Valincic della Dinamo di Zagabria mentre la Roma penserebbe a Udogie del Tottenham.

Juventus, 40 milioni più Di Gregorio: l’Atalanta dice no a Carnesecchi

La Juventus avrebbe provato ad accelerare per Carnesecchi con una proposta particolarmente importante recapitata all'Atalanta.

Sul tavolo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbero stati 40 milioni di euro cash più il prestito di Di Gregorio, portiere che non rientrerebbe nei piani futuri della società bianconera. Un’operazione che avrebbe potuto anche fare gola all’Atalanta proprio per la presenza di Giuntoli, oggi direttore sportivo nerazzurro e grande estimatore dell'estremo difensore bianconero. Nonostante la formula, però, la famiglia Percassi avrebbe rispedito al mittente la proposta. Carnesecchi verrebbe infatti considerato un elemento centrale del progetto e, soprattutto, un giocatore non sul mercato. L’eventuale cessione potrebbe dunque concretizzarsi soltanto davanti a un’offerta sensibilmente più alta rispetto ai 40 milioni messi sul piatto dalla Juventus.

Carnevali e Massara, di conseguenza, sarebbero già al lavoro su altri profili e tra i nomi valutati ci sarebbe anche quello di Rissers del Lens.

Milan, Valinčić torna nei radar. Udogie costa 30 milioni

Movimenti importanti anche sulle fasce. Il Milan potrebbe tornare a valutare Moris Valincic per la corsia destra: il classe 2002 della Dinamo Zagabria era già stato seguito dai rossoneri nella prima fase del mercato, insieme ad altri club italiani tra cui il Napoli. La valutazione del club croato si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, cifra che potrebbe rendere l’operazione concretamente percorribile.

Ben più onerosa, invece, la pista che conduce a Destiny Udogie. Il terzino italiano del Tottenham sarebbe stato richiesto dalla Fiorentina, ma la trattativa si sarebbe arenata davanti alla richiesta di circa 30 milioni di euro, cifra ritenuta troppo elevata.

Secondo l’opinionista Massi Pi, inoltre, anche la Roma sarebbe un club da tenere sotto osservazione per il futuro del classe 2002. Il mercato dei laterali, dunque, potrebbe regalare ancora diversi incroci tra le big italiane.