Il mercato continua a proporre nuovi incroci per Juventus, Roma e Milan. I bianconeri, ancora alla ricerca di un portiere, avrebbero inserito nella lista Robin Rissers del Lens, anche se la valutazione del francese potrebbe rendere complicata l'operazione. La Roma starebbe invece valutando Mora del Porto per la fascia offensiva, mentre il Milan avrebbe individuato in Marin Pongracic un possibile sostituto di Tomori.

Juventus, Rissers costa 30 milioni: Suzuki e Vicario restano alternative

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, continua la ricerca di un nuovo portiere per la Juventus.

Tra i nomi accostati nelle ultime ore ai bianconeri ci sarebbe quello di Robin Rissers, estremo difensore attualmente in forza al Lens. Il francese rientrerebbe perfettamente nei parametri ricercati dalla società: giovane, visto che a dicembre compirà 22 anni, ma già con un bagaglio di esperienza sufficiente per affrontare una realtà di alto livello. Il problema sarebbe però rappresentato dal costo dell'operazione. Il Lens valuterebbe infatti Rissers almeno 30 milioni di euro, una cifra particolarmente importante per un portiere ancora molto giovane.

Ecco perché alla Continassa continuerebbero a essere monitorate anche soluzioni alternative. Tra queste resterebbe Zion Suzuki, eventualmente attraverso un prestito secco, mentre Guglielmo Vicario del Tottenham rappresenterebbe un'altra pista da tenere sotto osservazione.

Roma, Mora nel mirino: Milan su Pongracic

Se per la Juventus il portiere rappresenta la priorità, in casa Roma il primo obiettivo resterebbe invece un esterno offensivo. Nelle scorse ore Gianluca Di Marzio avrebbe fatto emergere il nome di Rodrigo Mora, fantasista classe 2007 attualmente al Porto. Il direttore sportivo D'Amico avrebbe messo sul tavolo una proposta da 5 milioni di euro per il prestito oneroso, accompagnata da un diritto di riscatto fissato a 45 milioni per l'estate successiva. Un'operazione che rispecchierebbe la volontà della Roma di puntare su giovani talenti, anche se Mora non rappresenterebbe esattamente quel tipo di esterno di gamba che Gian Piero Gasperini avrebbe richiesto da tempo.

Infine, attenzione al Milan. Qualora Fikayo Tomori dovesse effettivamente lasciare il club, la dirigenza rossonera sarebbe pronta a tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo centrale. Tra i profili valutati ci sarebbe Marin Pongracic, difensore croato della Fiorentina che i viola valuterebbero circa 10 milioni di euro. Una cifra che potrebbe rendere l'operazione particolarmente interessante per il Milan.