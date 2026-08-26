Alle prime luci dell’alba del 26 agosto 2026, nel territorio comunale di Corigliano Rossano, dove una Renault Clio è uscita improvvisamente dalla carreggiata ed è precipitata per circa 60-70 metri. Alla guida c’era un uomo di 54 anni, rimasto gravemente ferito. L’incidente è avvenuto in via Barnaba Abenante, nella zona di Valli Sant’Antonio, vicino agli uffici comunali del centro storico. Immediato l’intervento dei soccorritori.

Incidente a Corigliano Rossano: auto finisce fuori strada

La dinamica dell’incidente stradale è ancora da chiarire. Per cause che dovranno essere accertate, il conducente avrebbe perso il controllo della Renault Clio, che ha abbandonato la sede stradale finendo lungo un ripido dislivello.

La vettura ha terminato la propria corsa decine di metri più in basso, rendendo particolarmente difficili le operazioni di soccorso. A dare l’allarme e intervenire per primi sono stati alcuni operatori di Calabria Verde presenti nella zona per fronteggiare un incendio.

Soccorsi sul posto: intervengono Vigili del Fuoco e 118

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano, impegnati nel complesso recupero del conducente e nel raggiungimento della vettura. Contestualmente è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure al ferito. Le condizioni del 54enne sono apparse serie. Per questo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

L’elicottero sanitario ha raggiunto la zona e ha consentito il trasferimento rapido del ferito all’ospedale Hub dell’Annunziata di Cosenza.

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica

Restano da accertare le cause che hanno portato la Renault Clio fuori strada. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi e raccolto gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto nei momenti precedenti allo schianto. Al momento non è stata individuata una causa certa: tra le ipotesi resta quella di una perdita di controllo del veicolo, ma gli accertamenti dovranno stabilire se vi siano altri fattori all’origine dell’incidente. L’indagine servirà a definire con precisione la dinamica.