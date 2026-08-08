L'Italia dell'atletica si appresta a vivere un momento cruciale agli Europei di Birmingham, dove la delegazione azzurra si presenta con una formazione ricca di talento e grandi ambizioni. La squadra, composta da atleti di punta e giovani promesse, punta a confermare i progressi degli ultimi anni e a conquistare nuove medaglie in una delle competizioni più attese della stagione.

Tra i protagonisti più attesi spicca Marcell Jacobs, che rientra a disposizione del gruppo dopo un periodo di assenza. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto per le staffette azzurre, che potranno contare anche su altri nomi di rilievo come Filippo Tortu.

Il gruppo delle staffette, infatti, vede l'inserimento di nuovi atleti quali Dezza, Cambiolo e Soudassi, a testimonianza della volontà di rinnovare e rafforzare la squadra in vista delle imminenti sfide internazionali.

Obiettivi e aspettative della spedizione azzurra

La missione italiana a Birmingham è chiara: puntare con decisione alle finali e cercare di salire sul podio in più specialità possibili. L'entusiasmo è palpabile tra gli atleti e lo staff tecnico, consapevoli che la concorrenza sarà agguerrita ma fiduciosi nelle proprie capacità. L'obiettivo è dimostrare il proprio valore e portare a casa risultati importanti.

La presenza di Jacobs, insieme a quella di Tortu, offre solidità ed esperienza a una squadra che negli ultimi anni ha saputo sorprendere e crescere costantemente.

L'inserimento di giovani talenti come Dezza, Cambiolo e Soudassi rappresenta inoltre un investimento sul futuro, con l'obiettivo di costruire una base solida per le prossime competizioni internazionali.

Le staffette azzurre: composizione e strategia

La composizione delle staffette italiane vede alcune novità significative. Jacobs rientra nel gruppo dopo l'assenza, mentre tra i nuovi innesti figurano Dezza, Cambiolo e Soudassi. Filippo Tortu è confermato tra i titolari, mentre Desalu non farà parte della spedizione. Queste scelte tecniche sono state adottate per garantire competitività e freschezza al gruppo, in vista di una stagione che si preannuncia intensa e ricca di appuntamenti.

La strategia federale mira a valorizzare sia l'esperienza dei campioni affermati sia il potenziale dei giovani, in un mix che potrebbe rivelarsi vincente già a partire dagli Europei di Birmingham. L'attenzione rimane alta sulle condizioni fisiche degli atleti e sulla loro capacità di adattarsi alle esigenze delle gare, con l'obiettivo di ottenere il massimo risultato possibile per l'Italia.