Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su YouTube dedicato interamente al calciomercato e partendo dal Napoli ha detto: "Gabriel Jesus piace al Napoli e Branchini, che è il suo agente, lo ha proposto alla società partenopea. Il calciatore però guadagna una tombola e rimane un'opzione solo se esce uno fra Lukaku o Lucca. Quindi la considero una porta aperta che non deve creare aspettative e proprio per questo, a Castel Volturno non hanno preso bene che questa notizia sia uscita. Quindi il brasiliano può essere un nome interessante, ma soltanto a determinate condizioni, ammesso che qualcuno non arrivi prima e sperando che il calciatore faccia magari uno sconto sull'ingaggio.

Una cosa che, onestamente, non prenderei molto in considerazione".

Juventus, Pedullà: 'I bianconeri hanno bloccato Lucumi'

Ancora Pedullà: "La Juventus fin qui ha fatto un mercato cercando di non pensare agli esuberi ma aggiungendo solo calciatori alla rosa. Sono partiti con Ekhator, che però non è pronto a fare il centravanti di una squadra cosi blasonata e anzi per lui, da qui fino al termine del calciomercato, non escludo sorprese. Carnevali poi vuole fare un'altra punta, oltre a quelle che sono già entrate e in questo contesto resta sempre valido il nome di Pellegrino e di Zirkzee. Perché alla Continassa fanno cosi? Perché hanno paura che gli obiettivi primari possano sfumare. In questo contesto si inserisce anche la vicenda Lucumi: la società bianconera ha bloccato il difensore colombiano, che finora ha avuto una grande voglia di aspettare i bianconeri.

Con il Bologna ballano 3 milioni di euro, perché gli emiliani chiedono 20 mentre i bianconeri ne offrono 17".

Inter, Pedullà: 'Pavard un insostituibile? Mi risulta altro'

Sull'Inter Pedullà ha aggiunto: "Una strategia completamente opposta a quella della Juve la sta adoperando l'Inter, che prima di acquistare deve cedere dei pezzi. Alla Pinetina non riescono a dare via Pavard, che per la narrativa di alcuni è diventato insostituibile sia per Chivu che per lo spogliatoio. Tutte cose che a me francamente non mi risultano e che vengono fatte uscire per coprire e giustificare un'operazione che è bloccata. Poi che Pavard è un buon difensore è un dato di fatto cosi come lo è che potrà aiutare la squadra in caso restasse.

Certo però, che non sono d'accordo con chi minimizza la trattativa saltata per Romero".

Milan, Fiorentina, Roma e Atalanta, Pedullà fa il punto

Pedullà ha poi fatto un excursus sulle altre: "Il Milan non abbassa la propria valutazione di Leao dai 55-60 milioni di euro. Quindi tutte le squadre che sono state accostato al portoghese finora mi sembrano solo delle ipotesi poco credibili. Sulla Fiorentina dico che almeno per ora do credito all'incedibilità di Kean, e quindi se uscisse Piccoli, occhio a Pellegrino, che deve andare via da Parma e può essere un nome credibile. L'Atalanta continua a lavorare su Alessio Romagnoli della Lazio ma dico anche di tenere sotto d'occhio Todibo, difensore del West Ham. Le parole di Nusa? Io gli crederei fino ad un certo punto e continuerei a tenerlo la per la Roma".