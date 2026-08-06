L'Udinese Calcio e Macron hanno presentato ufficialmente a Grado, in provincia di Gorizia, il nuovo Away Kit per la stagione calcistica 2026/27. La divisa da trasferta, svelata presso lo stabilimento Isola d'Oro, si distingue per un design che celebra i simboli e la natura del Friuli. All'evento hanno preso parte importanti figure istituzionali, tra cui il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, insieme a rappresentanti della Regione Friuli Venezia Giulia e di PromoTurismoFVG, sottolineando il forte legame tra la squadra e il suo territorio di appartenenza.

Dettagli del nuovo kit da trasferta

La nuova maglia da trasferta si presenta in un'elegante tonalità di blu navy, arricchita da vivaci dettagli gialli e argento. Il suo concept stilistico trae ispirazione diretta dai colori e dalla ricchezza naturale del Friuli, rievocando al contempo le iconiche divise degli anni Novanta. Realizzata con il tessuto tecnico Eco Everton, composto al 100% da poliestere riciclato, la maglia evidenzia un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale e l'innovazione nei materiali. Il design include un moderno collo a V e una distintiva grafica geometrica che richiama le rocce e le onde, elementi caratteristici del paesaggio friulano e marittimo. Sul petto risaltano il logo Macron Hero e l'inconfondibile stemma dell'Udinese, simboli di appartenenza e identità sportiva, mentre sul retrocollo è impressa l'aquila patriarcale, un potente simbolo storico e identitario del Friuli, rafforzando il legame con la tradizione regionale.

Completamento della divisa e sinergie territoriali

A completare l'intera divisa sono i pantaloncini e i calzettoni, anch'essi in blu navy, progettati per garantire una vestibilità slim fit e dotati di inserti in eco mesh per ottimizzare comfort e traspirabilità degli atleti. L'intera iniziativa è frutto di una proficua collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, partnership che sottolinea l'indissolubile connessione tra la società sportiva e l'identità regionale, promuovendo al contempo il territorio. La presentazione ha enfatizzato non solo l'innovazione stilistica e tecnica del kit, ma anche la crescente attenzione verso l'ambiente, grazie all'impiego di materiali riciclati, e la costante valorizzazione dei simboli identitari che rendono unico il territorio friulano, proiettando un'immagine di forte radicamento e responsabilità.