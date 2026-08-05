Le ultime settimane di mercato promettono di essere decisive per le grandi della Serie A, chiamate a sciogliere diversi nodi tra cessioni e nuovi innesti. In casa Juventus tiene banco il futuro di Teun Koopmeiners, finito nel mirino della Premier League, mentre l'Inter potrebbe ritrovare un volto molto conosciuto come Ivan Perisic. La Roma, invece, continua a monitorare il mercato internazionale e avrebbe individuato in Jayden Oosterwolde un possibile rinforzo per la retroguardia.

Juventus, 30 milioni dalla Premier per Koopmeiners: i bianconeri ne chiedono almeno 33

Secondo quanto rivelato su X dallo speaker ed esperto di mercato Edoardo Mecca, dalla Premier League sarebbe arrivata un'offerta da 30 milioni di euro per Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, reduce da due stagioni al di sotto delle aspettative, continua a essere tra i calciatori il cui futuro resta maggiormente in bilico alla Continassa. Nonostante il presunto interesse dall'Inghilterra, la Juventus non sarebbe però intenzionata ad accettare immediatamente la proposta. Sempre secondo Mecca, la dirigenza bianconera avrebbe fissato la soglia minima a 33 milioni di euro, cifra ritenuta necessaria per evitare una minusvalenza a bilancio.

L'eventuale cessione dell'ex Atalanta consentirebbe inoltre al club di liberare risorse economiche da reinvestire sul mercato, motivo per cui le prossime settimane potrebbero risultare decisive per comprendere se gli estimatori inglesi decideranno di rilanciare.

Perisic torna a essere un'opzione per l'Inter, la Roma pensa a Oosterwolde

Nel frattempo il PSV ha ufficializzato l'arrivo di Filip Kostic, ex esterno della Juventus che ha firmato un contratto biennale con il club olandese. Un'operazione che, secondo quanto raccontato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, spalancherebbe di fatto le porte alla partenza di Ivan Perisic. Il veterano croato sarebbe stato nuovamente proposto all'Inter, ancora alla ricerca di un rinforzo per la fascia da mettere a disposizione di Cristian Chivu.

Pur rappresentando una soluzione meno prestigiosa rispetto ad altri nomi accostati ai nerazzurri nelle ultime settimane, Perisic offrirebbe esperienza, costi contenuti e il vantaggio di conoscere perfettamente ambiente e campionato.

Sul fronte Roma, invece, secondo quanto riferito su X dal giornalista Ekrem Konur, resta vivo l'interesse per Jayden Oosterwolde del Fenerbahçe. Sul difensore olandese si sarebbe mosso con decisione anche il Crystal Palace, pronto a presentare un'offerta da circa 20 milioni di euro. I giallorossi potrebbero invece affondare il colpo qualora uno tra Jan Ziolkowski e Daniele Ghilardi dovesse lasciare la Capitale nelle prossime settimane, liberando così spazio in organico e risorse per un nuovo investimento in difesa.